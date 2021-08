S-a aprins un nou scandal între Narcisa Moisa și Yoannes, după ce fostul iubit al artistei a filmat un videoclip alături de Naba Salem, cea cu care ar fi avut și o legătură amoroasă, mai demult. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Narcisa a făcut dezvăluiri despre cele întâmplate și a povestit că a rămas absolut șocată la vederea scenelor desprinse din filmele pentru adulți, dintre fostul ei iubit, alături de care încerca să repare relația de cuplu, și fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”.

Recent, Yoannes a filmat un videoclip alături de Naba Salem, iar acest lucru a scos-o din minți pe Narcisa, care i-a făcut praf pe rețelele de socializare, transmițându-le, vehement, mesajul: „Să vă fie rușine!”.

Împăcarea, exclusă?!

Contactată de CANCAN.RO, îndrăgita artistă a acceptat să ne povestească tot ce s-a întâmplat, dar și cât de dezamăgită a rămas, după ce a aflat că fostul ei iubit, de care încerca să se apropie din nou, a filmat cu Naba, cea cu care ar fi avut și o legătură amoroasă în trecut. În exclusivitate, Narcisa Moisa ne-a mărturisit că, în urma celor întâmplate, nu mai vrea sub nicio formă să mai audă de Yoannes și că acest lucru pe care l-a făcut a pus capac legăturii dintre ei.

De asemenea, Narcisa Moisa a declarat că în ultima perioadă ea și Yoannes încercau să reconsolideze relația lor, dar acum nu mai este cale de întoarcere.

(NU RATA: NARCISA MOISA ȘI YOANNES, DESPĂRȚIȚI, DAR ÎMPREUNĂ! CUM AU FOST SURPRINȘI CEI DOI SOȚI)

Narcisa Moisa nu vrea să-l mai ierte pe Yoannes

În clipul cu pricina, despre care vorbește Narcisa Moisa, Yoannes se afișează cu Naba Salem în ipostaze destul de „obraznice”, iar fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” îl și atinge cu limba, pe față, foarte aproape de buze.

„Mai sunt oamenii ăștia care tot pe mine mă judecă. Yoannes mi le face, îmi dă foc și lumea tot pe mine mă judecă, când declar sau am vreo reacție, de parcă zici că eu nu sunt om. Eu sunt stană de piatră, să nu am reacții. Sunt și eu om, ca toți oamenii, am și eu momentele mele. Acum, la nervi, poate zic vrute și nevrute, mâine poate sunt mai ponderată. Am foarte mulți nervi adunați de la acest Zeus. Am fost șocată, sinceră să fiu.

Eu știam că el trebuie să filmeze videoclip, că mi-a spus. Chiar dacă noi nu mai aveam așa o relație bună, tot mai comunicam, începuserăm să ne apropiem cât de cât, să ne împăcăm. Știam că trebuie să lanseze o piesă, dar nu mă așteptam să facă videoclipul fix cu Naba, cu care știu că a avut ceva în trecut.

(CITEȘTE ȘI: YOANNES SPUNE CĂ ARE O RELAȚIE EXTRACONJUGALĂ DEȘI ÎNCĂ NU A DIVORȚAT DE NARCISA MOISĂ: „AVEAM PE ALTCINEVA…”)

Am lăsat de la mine, am zis să trec peste, să-i mai dau o șansă, dar după faza asta, să filmeze fix cu ea… nu mai, gata, cu mine, aici, și-a dat foc la valiză.

Nu mai vreau să mai știu de el! Sunt curioasă pe ce canal de Youtube o să-și lanseze videoclipul, pentru că el nu are canal de Youtube”, a declarat Narcisa Moisa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Narcisa Moisa, declarații dureroase după prima despărțire de Yoannes

La începutul acestui an, lumea showbizului s-a cutremurat după ce Narcisa Moisa a declarat că ea și Yoannes nu mai sunt împreună. La vremea respectivă, artista a fost extrem de afectată de separare și a făcut declarații dureroase, chiar dacă totul s-ar fi petrecut din vina infidelității lui Yoannes.

„El are dreptate cu tot ceea ce spune. Eu am văzut negru în fața ochilor. Era doar o simplă aventură. Nu-mi vine să cred în ce stadiu am ajuns amândoi. El este pentru mine tot.

Am investit foarte mulți bani. Este o casă foarte mare. Avem dormitorul nostru, dormitoarele copiilor, la mansardă voiam să facem studio. Îmi doresc să vină înapoi, să ne reglăm conturile”, spunea, atunci, Narcisa Moisa.