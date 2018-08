Nașul a rupt tăcerea despre ”nunta secolului” din România: ”Am adus lăutari, băutură și prostituate la închisoare!”

CNCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivite, mărturii halucinante filmate pe furiș, oferite de Miron Cozma. Fostul lider din Valea Jiului a rupt rupt tăcerea despre ”nunta secolului” dintre Fane Spoitoru și Elena Lazăr, ocazie cu care a dezvăluit detalii picante despre căsătoria care a avut loc în Penitenciarul Rahova. Nașul a rupt tăcerea, iar informațiile sunt fabuloase.

Ion Titișor, cunoscut drept Fane Spoitoru, s-a căsătorit, pe 22 februarie 2001, în Penitenciarul Rahova, unde era încarcerat, cu Elena Lazăr. Martori ai evenimentului au fost Miron Cozma și Marilena Nițu, partenera din momentul respectiv al celui poreclit "Luceafărul huilei". La peste 17 ani de la eveniment, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii incredibile care s-au petrecut în închisoare, atunci când fostul lider al lumii interlope a spus "Da".

Aflat la o masă alături de câțiva prieteni, Miron Cozma a dezvăluit că Ion Titișor, căruia i-a fost și naș, a avut parte de o petrecere grandioasă în penitenciar. Organizată fix de fostul lider al minerilor din Valea Jiului, care, la rândul lui, era închis la Rahova. "Luceafărul huilei" a dezvăluit că Fane Spoitoru și "invitații" de ocazie la eveniment au avut parte de un chef de zile mari, de la care nu au lipsit băuturile alcoolice, fetele frumoase și… lăutarii!

Dezvăluirile lui Miron Cozma sunt absolut incredibile și scot în evidență, încă o dată dacă mai era nevoie, că fostul lider al minerilor din Valea Jiului avea o putere fantastică în Penitenciarul Rahova, unde era unul dintre “grei”.

"Făceam concerte cu BUG Mafia în Rahova. Cine mai făcea asta? Sunt nașul lui Fane Spoitoru. Păi de ce m-a luat?", le-a dezvăluit Miron Cozma amicilor cu care se afla la masă. "Păi era numărul 1!", l-a întrerupt unul dintre amici. După care "Luceafărul huilei" a continuat, cu detalii despre căsătoria lui Ion Titișor cu Elena Lazăr.

“Știi ce am făcut la nunta lui? Fix în mijlocul pușcăriei! Am poze, deși nu ai voie să faci! L-am pus pe Migdale (n.r. Migdal Ion, fratele lui Fane Spoitoru) și am adus cu mașina băutură și prostituate, am adus lăutari, în mijlocul pușcăriei, la clubul mare. Lăutari, băutură, prostituate…”, a povestit Miron Cozma, spre amuzamentul amicilor care îi țineau de urât, conform filmării obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Fane Spoitoru a fost încarcerat în Penitenciarul Rahova în iulie 2000, imediat după ce a fost expulzat de către autoritățile din Canada, țară unde locuia ilegal. Ion Titișor fugise din România în 1995, iar, între timp, fusese condamnat definitiv la doi ani de detenție, pentru complicitate la șantaj. Fostul lider al lumii interlope s-a împrietenit cu Miron Cozma în Penitenciarul Rahova, unde "Luceafărul Huilei" executa o pedeapsă de 18 ani pentru participațiune la subminarea puterii de stat, în legătură cu mineriada din septembrie 1991 din București.

Fane Spoitoru s-a stins în Israel

Fane Spoitoru a murit pe 7 aprilie 2016, într-un spital din Israel, în urma unei comoţii cerebrale. Pe numele său adevărat Ion Titişor, fostul lider al lumii interlope s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu probleme grave de sănătate. Cu ani în urmă, a fost diagnosticat cu o boală gravă şi a fost operat la Constanţa, de acelaşi medic care i-a salvat viaţa şi în anii '90, când a fost împuşcat de poliţistul Nelu Florea, plutonierul căruia Spoitoru i-a tăiat mâna cu o sabie ninja.

