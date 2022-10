”Fosta” iubită a lui Irinel Columbeanu lovește din nou! Tot cu un neamț, doar că de data asta acțiunea se petrece la un cunoscut complex de relaxare de la marginea Bucureștiului. Daiana și afaceristul căsătorit cu care avea să trăiască o poveste de dragoste de jumătate de an au fost surprinși făcând sex, chiar în bazin, de unul dintre bodyguarzi. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Daiana Estera Duțu a făcut-o și pe asta! Amor cu un milionar din Germania, în public! E drept, era noaptea, iar acțiunea s-a petrecut în timp ce oamenii se retrăseseră la vestiare, pentru a se schimba și a pleca. Profitând că au rămas puțintel singurei, fosta iubită a lui Columbeanu și amorezul ei au început partida, chiar în apă. Aveau să fie surprinși de bodyguard.

Bodyguardul i-a prins făcând amor chiar în bazin!

Chiar Daiana își amintește de momentele de atunci, de parcă s-ar fi întâmplat ieri, deși au trecut câțiva ani.

”La Therme am făcut sex în apă. Ne-am dus, ne-am giugiulit, era vreo 10:30 seara, că mai era puțin până la închidere, parcă la 11. Anunțaseră ăia să se pregătească oamenii. Să plece lumea… Oamenii s-au dus la vestiare, nu mai era nimeni acolo și…ne-o trăgeam în bazin, săream, acolo, în sus… A venit un bodyguard și a strigat să plecăm. A văzut ce facem, ne-a zis că nu este voie. A stat lângă noi până când am ieșit.

Neamțul s-a supărat foarte tare pe ăla că ne-a deranjat. S-a supărat rău. A făcut tam-tam, nu i-a convenit. Ne-am dus la vestiare, ne-am îmbrăcat și am plecat”, a dezvăluit Daiana, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Neamțul, amenințat de nevastă că-i ia fetița și averea!

Povestea ei cu neamțul a avut începutul pe internet. Acolo a găsit-o afaceristul, apoi, totul a mers ca pe roate.

”Eu și neamțul, avea 47 de ani, ne-am îndrăgostit la prima vedere. Era un afacerist… Avea la bani! Căsătorit, cu copil, o fetiță. Venea în România să se distreze. A mai avut o relație cu o româncă, l-a mâncat maxim de bani.

Pe mine m-a găsit pe internet, iar după noaptea pe care am petrecut-o împreună am devenit iubiți. M-a întrebat cât câștig eu, i-am zis cât, 5.000 de euro pe lună, a zis că de azi înainte să nu mai fac asta și mi-a dau unul dintre cardurile lui, `ai aici 5.000 pe lună și ești doar a mea`. Nu mi-a venit să cred. Mai mergeam eu în Germania, mai venea el aici, am avut o relație foarte frumoasă.

”Ne-am despărțit pentru că era căsătorit și nevastă-sa a aflat. L-a amenințat că divorțează și îi ia și fetița, și averea. Șase luni am stat împreună”, a încheiat povestea Daiana.

S-au certat pe Whatsapp de la tariful Daianei

Daiana Estera Duțu avea o explozivă dezvăluire, tot în CANCAN.RO, despre un medic chirurg pe care-l cunoscuse la un club de swingeri, în urmă cu doi ani (Vezi AICI povestea). Medic care a ”cuplat-o” cu un afacerist neamț. O noapte la hotel a petrecut fosta lui Iri cu bărbatul care i-a oferit 1.000 de euro și a fost la un pas s-o ceară de nevastă.

Numai că totul s-a rupt. Daiana spune că medicul chirurg a ”lucrat-o”. Asta pentru că, înainte de a urca în camera de hotel pentru a se ”tăvăli” cu neamțul, a avut un schimb dur de replici, pe Whatsapp, cu medicul-combinator. Totul a plecat de la tariful Daianei (Vezi AICI mesajele uluitoare).

