Neastâmpărata Diana Munteanu, iubire secretă cu un român celebru: „Ce a fost a fost. Acum e însurat, cu familie”

Diana Munteanu este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute prezentatoare TV din România. Vedeta a fost de-a lungul timpului în atenția publicului și datorită relațiilor sale controversate cu bărbați faimoși, unul dintre ei fiind Claudiu Niculescu, tatăl copilului său. Cu toate că idilele sale au ajuns rapid la urechile curioșilor, blondina a reușit să țină pe ascuns o poveste de iubire cu un român celebru.

În vârstă de 43 de ani, Diana Munteanu se află într-o formă fizică de invidiat și reușește de minune să îmbine profesia cu viața de familie. Vedeta își asumă rolul de mamă singură și are grijă ca băiețelului ei, David, pe care îl are împreună cu Claudiu Niculescu, să nu-i lipsească nimic. Prezentatoarea TV a fost căsătorită timp de 7 ani cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu, iar divorțul lor a fost unul dintre cele mai fierbinți subiecte din presă.

Înainte de mariajul cu fostul fotbalist, vedeta a avut mai multe relații cu bărbați celebri, precum Adrian Mutu, Cristi Chivu și Ion Ion Țiriac.

Puțină lume știe, însă, de idila pe care a avut-o Diana Munteanu cu Dinu Pescariu.

Diana Munteanu și Dinu Pescariu, poveste de dragoste secretă: „Nu are rost să dezgropăm morții”

În urmă cu mulți ani, Diana Munteanu și fostul tenismen Dinu Pescariu au format un cuplu, însă nu pentru mult timp. La acea vreme, Dinu era considerat omul de legătură dintre oamenii de afaceri și mai mulți foști miniștri puși sub învinuire în Dosarul Microsoft.

De asemenea, bărbatul intrase în atenția ziarelor la începutul anilor 2000, în urma mariajului pe care l-a avut cu Ileana Pescariu.

Deși au încercat să aibă o relație departe de ochii presei, totul a ieșit la iveală. După despărțire, Diana Munteanu a confirmat că a format un cuplu cu Dinu, însă nu a dat foarte multe detalii despre motivele care au dus la ruptură.

“Am fost împreună cu Dinu Pescariu un an de zile, cu mult timp în urmă. Dar ce a fost a fost. Nu are rost să dezgropăm morții. El este acum însurat, are o familie”, declara Diana in 2002.

