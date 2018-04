Nelson Mondialu’, atac dur la adresa Anamariei Prodan: „Toate parasutele au…”

Nelson Mondialu’ a desfiinţat-o pe Anamaria Prodan după ce a dezvăluit că a fost şantajat de una dintre concurentele emisiunii pe care aceasta o moderează. Interlopul a făcut-o cu ouă şi oţet pe Sexy-Impresara, atrăgându-i atenţia că nu realizează că sădeşte speranţă în inima bărbaţilor înscrişi în competiţie, care la final vor fi dezamăgiţi de femeia pe care o vor lua de soţie.

”Zice: ”Auzi, ca să nu ai probleme şi ca să nu mergi la puşcărie că tu ai mai fost şi eşti recidivist, 10. 000 de euro”. Dacă nu, pleacă şi depune declaraţie la procuror direct că e minoră, că e din aia, e din aia…. Ioi, ioi, ioi… când am auzit! Am dat blocaj! Vreo oră am stat aşa şi în ora aia am citi mesajele de vreo 20 de ori şi am zis să deblochez. Cum am deblocat, pagina, nu era nimic, nicio poză, nimic. Cum am deblocat, mesaj! Atunci am scris: ”Tu ce eşti, bărbat sau femeie”. Şi atunci i-am zis să-mi dea nr. de telefon să vorbim. Cât timp am dat blocaj o oră, eu am citit mesajele şi mi-am dat seama că mesajele nu sunt scrise de ea, ci de bărbat. când mi-am dat seama cum stă treaba i-am spus că nu e femeie, ci bărbat şi i-am spus că vin la Bistriţa. Am dat două telefoane şi am întrebat cine sunt astea două şi au spus că sunt ale lui Başa şi că le bagă pe treabă. I-am spus că au fost la mine, nu mi-au furat nimic, dar că mi-au cerut 10.000 de euro ca să nu meagră la poliţie. Mi-a zis să nu-mi fac probleme că amândouă sunt băgate pe treabă. Am făcut rost de nr. domnului Başa şi l-am sunat şi i-am spus că eu nu plătesc pentru ceva ce nu greşesc. I-am spus: ”Tu-mi trimiţi paraşutele astea, care nu-şi revin nici peste 6 luni ce am dat în ele şi cu asta s-a terminat. Mă, eu nu am vrut, dar după ce am văzut manevra pe care au vrut să mi-o facă, am aflat că astea au fost plecate pe la Constanta, pe la turci. Şi Anamaria Prodan şmecheră s-o găsit să-mi facă mie ciudă. Bă, dacă observaţi, toate panaramele îşi deschid emisiune TV! La noi toate paraşutele depravate au emisiune TV. Dacă nu are emisiune TV, are casă de modă. Auzi, tu femeie, ţi-ai deschis emisiune. Ţi-ai deschis! ai dus toate paraşutele să nenoroceşti… le-ai pus la oamenii ăia speranţa. Speranţă că-şi vor găsi o nevastă vedetă! Pentru că acolo, când ai ajuns în emisiunea aia, atâta timp, atâtea luni de zile, oamenii se uită deja, tu eşti o vedetă. O vedetă în sensul cuvântului, nu un star cinema, vedetă – vede tot, te vede toţi. Înţelegi?! Te vede toţi! Păi şi atunci tu vrei să-i nenoroceşti pe oamenii ăia care şi-a pus toată încrederea în tine?! Nu se poate aşa ceva! Imposibil aşa ceva!”, a declarat Nelson Mondialu’ într-un video postat pe canalul lui de Youtube.

Interlopul a subliniat faptul că încercarea lui Lili de a-l ”face” de bani a fost una eşuată şi a explicat şi unde a greşit concurenta de la ”Gospodar fără pereche”: ”Deci, Lili e calificată! Aţi vrut să-mi luaţi 10.000 de euro, paraşute imperiale ce sunteţi, că am băgat în voi trei zile! Aţi vrut să-mi luaţi 10.000 de euro, panaramelor, pe mână cu ăla. Aţi crezut că l-aţi prins pe… Fernando de la Cluj. Pe Fernando l-au ars… tot aşa de la Bistriţa! Pe mine nu a fost loc. Cum, mă? Ca să arzi un om, te interesezi de el. Cum?! Dacă mergi să spargi un magazin mergi ziua acolo, te uiţi câte alarme are, câte închizători, dacă cumva pe uşa pe care intru, din anumite motive, se va bloca, am o altă ieşire? Păi, aşa e şi aici. Vii să-l arzi pe Nelson, dar v-am dat eu. Subiect, ecuaţiuni şi alte d-astea. Aşa că gospodarule Alexandru Avramiuc, te rog… Vă daţi mă voi seama unde le-a dus: pe iaht?! Bine, banii ăştia pe care-i cheltuie acum îi scot din reclame de publicitate. Bune putorile, bune!Băi, oameni, prostia zace în România! Prostia e condusă de oameni deştepţi!”