Nelu Ploieșteanu, îngenuncheat de probleme medicale. Mărturii sfâșietoare despre fiul mort: “Nu pronunțăm cuvântul…”

În vârstă de 67 de ani, Nelu Ploieșteanu s-a confruntat cu probleme de sănătate delicate și a ajuns la spital. Recent, el a fost externat și se simte mai bine din punct de vedere medical, însă, sufletește… încă își jelește fiul care a murit fulgerător în primăvara acestui an. Îndrăgitul lăutar a făcut mărturii sfâșietoare despre Mihăiță, cel care era sufletul familiei chiar în ziua în care acesta și-ar fi sărbătorit ziua onomastică.

Nelu Ploieșteanu a stat într-un spital mai bine de două săptămâni, timp în care medicii l-au supus unor analize și i-au administrat tratament pentru problemele descoperite. Sub stricta lor supraveghere, celebrul artist s-a însănătoșit, iar de ceva vreme s-a întors acasă. În cadrul unui interviu, lăutarul a mărturisit că sănătatea i s-a subrezit din cauza unor excese, dar și pentru că s-a neglijat după moartea lui Mihăiță.

“Problemele mi s-au tras și de la băiat. Fetele îmi spuneau că mâncam puțin. Sunt lesne de înțeles că uneori facem și noi niște excese. Am început să înțeleg că am 67 de ani. Am spectacole sunt bine. A fost o răceală puternică, sunt sensibil și am probleme cu inima. Am făcut și escese. Asta e pâinea mea, dacă nu cânt nu se poate”, a declarat Nelu Ploieșteanu în cadrul emisiunii “Răi da’ Buni.”

Soția lui Nelu Ploieșteanu vorbește cu fiul mort

Ziua de ieri, 8 noiembrie, cea în care au fost sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, a fost una foarte grea pentru familia artistului… este primul an în care Mihăiță Ploieșteanu nu mai este. Prezent în platoul de televiziune de la Antena Stars, artistul a vorbit și despre cât de mult i-a afectat pe toți membrii familiei moartea fiului lui, Mihăiță. Nelu Ploieșteanu a mărturisit că soția lui comunică cu băiatul său mort.

“Fetele mele i-au luat cadou. Acum un an îl sărbătoream, era bibeloul familiei noastre. Soția mea comunica cu el. Mergem mereu la cimitir, vorbim cu el. Dumnezeu ne-a întărit și îl simțim aproape. Nu se pronunță cuvântul «cimitir» în familie acum. Fetele mele sunt sensibile”, a mai spus artistul în cadrul emisiunii prezentată de Mihai Morar.

Nelu Ploieșteanu va împlini 68 de ani pe 16 decembrie.

Băiatul lui Nelu Ploieșteanu suferea de tetrapareză spastică

Mihăiță, fiul lui Nelu Ploieșteanu, s-a stins din viață anul acesta, pe 20 aprilie.

Vă reamintim că fiul lui Nelu Ploieșteanu s-a născut perfect sănătos, dar a rămas paralizat în urma unui vaccin. Acesta i-a schimbat nu numai lui destinul, dar și părinților săi, în special, Elenei Ploieșteanu. Soția cunoscutului cântăreț a renunțat la tot ca să îl îngrijească.