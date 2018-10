Nelu Ploieșteanu, declarație tulburătoare la parastasul fiului său: ”Eu evit să mă uit la poze!”

Nelu Ploieșteanu a făcut o declarație tulburătoare la parastasul fiului său. Mihăiță a decedat în luna aprilie a acestui an, iar Nelu Ploiesteanu a vorbit despre cea mai neagră perioadă din întreaga sa viață.

Artistul reușește cu foarte mare greutate să nu izbucnească în plâns și abia își găsește cuvintele. Moartea fiului l-a marcat profund. Crede că viața trebuie să meargă înainte, pentru asta este legea firii, numai că nu există nicio zi în care să nu se gândească la copilul pe care la pierdut. Spune că și-a visat băiatul mort doar o singură dată și că evită să se uite la pozele cu el.

„Eu l-am visat doar o dată. Copiii mei îl visează mereu. Chiar astăzi, fetiţa mea l-a visat că le dădea pepene să mănânce. Fetele mele sunt într-o legătură directă şi divină cu el. Băiatul are aproape cinci luni de când a murit, niciodată nu am lipsit de acolo (n.r. de la mormânt). Am făcut un sanctuar. Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul”.

Cunoscutul cântăreț trece printr-o durere care nu poate fi comparată cu nimic. A-ți pierde copilul este mai mult decât o dramă, este o nenorocire ireparabilă.

”Nu ştiu cum am reuşit să merg mai departe. Cred că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să rezistăm. Soţia mea spune că nu ştie să mai meargă fără el. Ne este foarte greu. Toţi copiii dorm cu poza lui, dar eu evit să mă uit la poze. Dumnezeu ne-a dat putere. Le-am spus copiilor că viaţa lor trebuie să meargă înainte”, a spus Nelu Ploieşteanu recent, la Antena Stars.

CITEȘTE ȘI: NELU PLOIEȘTEANU ȘI SOȚIA LUI S-AU ÎMPĂCAT DUPĂ MOARTEA LUI MIHĂIȚĂ! ARTISTUL S-A MUTAT DIN NOU ÎN CĂMINUL CONJUGAL

Nelu Ploiesteanu, declarație tulburătoare la parastasul fiului său: ”Am făcut un sanctuar!”

Fiul de 32 de ani al lui Nelu Ploieşteanu era dependent de părinții săi. Mihăiţă a rămas imobilizat la pat în urma unui vaccin făcut în copilărie.

În fiecare zi, tânărul lua un pumn de medicamente. După vaccin, medicii le-au dat părinților vestea cumplită: băiatul lor nu se va mai face bine vreodată și că va trebui îngrijit ca un bebeluș. suferă de tetrapareză spastică.

„Mă dor şi mâinile şi mijlocul. Nu mă plâng. Nu m-am plâns niciodată. Nu vreau să-mi plângă nimeni de milă. Acest copil luptă de ani de zile şi eu să renunţ? Pe mine nu mă dezlipeşte nimic de Mihăiţă, doar moartea”, declara în 2014 Elena Ploieșteanu, la „Acces Direct”.

CITEȘTE ȘI: NELU PLOIEȘTEANU, DECIZIE RADICALĂ DUPĂ CE ȘI-A ÎNGROPAT FIUL: „MĂ MUT”