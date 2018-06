Nelu Ploieșteanu, decizie radicală după ce și-a îngropat fiul: „Mă mut”

Nelu Ploieșteanu este în continuare dărâmat după ce și-a pierdut fiul și nu își poate reveni. Artistul încearcă să se consoleze, vizitându-i aproape în fiecare zi locul unde este îngropat și a decis să îi construiască fiului său un mic sanctuar acolo unde Mihăiță se odihnește pe vecie. Cântărețul a luat o decizie radicală, a decis să se mute din București, vrea să vândă casa și se retrage la țară, iar fetei sale o să îi cumpere un apartamment.

„Am îmbrăcat mormântul fiului meu în marmură. E un sanctuar unde mă duc și acolo spun tot ce simt eu. Doare, dar nu doresc nimănui să aibă satisfacția mea. E o satisfacție să știu că băiatul meu e acolo. Parcă ai o satisfacție să vezi că e frumos și că lumânările ard veșnic. (…) Asta e casa băiatului meu și pentru asta am dat tot ce am putut eu. (…) E lună în jurul mormântului. Fata mea nu mai vrea să stea în casa asta (n.r. din București). Eu mă mut acolo și fetei mele o să-i iau un apartament. Înainte de a muri băiatul meu, nici nu visam la asta”, a explicat Nelu Ploieșteanu. (Citește și: MESAJUL TULBURĂTOR SCRIS PE COROANA ADUSĂ DE NELU PLOIEȘTEANU PENTRU FIUL SĂU MORT)

Elena Ploieșteanu, distrusă de durere

„În fiecare seară plâng, domnul Mihai. Fac treabă de dimineață până seară. Mi-e foarte greu, aici e seara în care stăteam cu el de primăvara până iarna. Sunt jucăriile lui aici, este patul lui. Plâng și nu mi-l pot scoate din suflet. Chiar dacă ne mutăm aici, tot nu pot să-l uit și durerea este imensă. Se fac trei luni de zile de când nu l-am atins. Îmi este foarte greu, nici aici n-am liniște”, a spus Elena Ploieșteanu, în lacrimi.

De ce boală suferea fiul lui Nelu Ploieșteanu

Mihăiță s-a născut perfect sănătos, dar un vaccin făcut greșit l-a lăsat paralizat la vârsta de doar două luni. Fiul lui Nelu Ploieșteanu suferea detetrapareză spastică și encefalopatie. (Citete și: CE SCRIE PE CERTIFICATUL DE DECES AL FIULUI LUI NELU PLOIEȘTEANU)

„El, la o lună și jumătate, a făcut un vaccin, nu știu să vă spun ce vaccin, că era altă schemă atunci…, i-a făcut acel vaccin și-n două săptămâni n-a mai mișcat nici mânuțe, nici piciorușe… În momentul când i-a făcut acel vaccin, s-a înnegrit tot… n-am știut ce se întâmplă, l-am bătut pe spate, la funduleț, și-a revenit… dar impactul a fost atunci, nu știu cât a putut să stea așa, să nu oxigeneze creierul și… „, povestea în urmă cu ceva timp fosta soţie a lui Nelu Ploieșteanu.