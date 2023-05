Bogdan Ionescu, zis Syda, și Elena Băsescu și-au încheiat “conturile” în urmă cu aproximativ șapte ani, dar au rămas în relații bune. Lucru, de altfel, normal având în vedere că în urma legăturii lor au rezultat doi copilași de nota 10, Sofia Anais și Traian. După divorț, micuții au rămas cu mama lor. Însă seducătorul afacerist îi poate “împrumuta” atunci când dorește. Fiul pare feblețea lui Syda, iar CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei doi, zilele trecute, în zona de nord a Capitalei. Avem imagini “de colecție” cu tatăl și fiul! Puștiului i s-au făcut toate poftele.

CANCAN.RO are imagini în exclusivitate cu Bogdan Ionescu, zis Syda, și micuțul Traian în zona de nord a Capitalei. Cei doi au luat masa la un local de lux, unde și-au răsfățat papilele gustative cu preparate alese și arome speciale. Omul de afaceri a super atent cu fiul său, i-a acordat atenție maximă și l-a tratat ca pe un adevărat prinț. După ce și-au potolit foamea, îmbrăcați lejer, au părăsit zona cu un UBER. S-au urcat în mașină și duși au fost. Pe drum, însă, au făcut și un mic popas. Puștiului i s-a făcut sete. Syda s-a conformat și i-a făcut pe plac fiului său.

(VEZI AICI: ULTIMUL ”GINERE” AL LUI TRAIAN BĂSESCU ARE PROGRAM DE ”REINTEGRARE SOCIALĂ” LA NUBA DUPĂ DESPĂRȚIREA DE EBA!)

Mic “popas” la magazin

Fostul soț al Elenei Băsescu a cumpărat o sticlă de Coca-Cola, după care el și fiul său s-au retras, la pas, spre casă. Nu la reședința fiicei fostului președinte al României, ci a lui Syda. Semn clar că între Bogdan Ionescu și EBA există o legătură strânsă, chiar dacă cei doi au rupt “contractul” cu ani buni în urmă. Potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, Traian s-a simțit perfect în compania tatălui său, care nu l-a scăpat nicio clipă de ochi. Afaceristul este o prezență constantă în viața puștiului, pe care, fără discuție, îl iubește ca pe ochii din cap.

Până acasă, nepotul lui Traian Băsescu a arătat că este mare ștrengărel, „jonglând” pe lângă mai multe bidoane. Imaginile sunt savuroase!

(NU RATA: ELENA BĂSESCU ARATĂ DEMENȚIAL DUPĂ CE A SLĂBIT SPECTACULOS)

Syda “sare” cu banul! 10.200 de euro anual

Sofia Anais (10 ani) și Traian Junior (9 ani) învață în cadrul Complexului Educațional Lauder-Reut, o școală de prestigiu din Capitală. Taxa anuală este, însă, pe măsură și ajunge la 10.200 de euro. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, Syda este cel care suportă integral costurile. Micuții au, totuși, parte de o educație pe măsură, unitatea de învățământ fiind contruită la standarde internaționale.

Au divorțat în 2016

Bogdan Ionescu și Elena Băsescu au fost căsătoriți vreme de patru ani, iar din relația lor s-au născut doi copii, Sofia Anais și Traian. În 2016, au pus punct mariajului, de dragul copiilor, dezvăluia, la acea dată, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu.

“Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să trăiască într-o casă în care mama şi tata nu se mai înţelegeau. E mai bine că s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru că experienţa este mai puţin traumatizantă şi nu au avut foarte mult timp să-i asocieze pe mama şi pe tata împreună. De dragul lor, eu şi Bogdan am decis să ne separăm. Nu am mai putut face compromisuri majore. Nu am vrut să falsific nici ideea de iubire şi nici pe cea de familie pentru ei. Cel mai bine este să fim cinstiţi pentru copiii noştri”, a declarat Elena Băsescu.