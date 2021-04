Dragoș, nepotul lui Bogdan Buzăianu, milionarul acuzat că a sărăcit un stat african, s-a „refugiat” în România după ce Gambia a demarat procedurile pentru recuperarea unui prejudiciu imens, de 45,3 milioane dolari. În plus, cel care administra afacerile de peste hotare ale familiei și-a părăsit soția și s-a cuplat cu o tânără din Constanța. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Multimilionarul în euro Bogdan Nicolae Buzăianu, cunoscut drept „cel mai deștept băiat” din energie, are un nepot, Dragoș, pe care l-a transformat în mâna lui dreaptă. Ruda afaceristului care într-o singură noapte a plătit zeci de mii de euro pe băuturi în St. Barth a participat, la rândul lui, la devalizarea Gambiei, el fiind cel trecut în acte, în toate afacerile dubioase făcute de familie, de patronul Energy Holding.

Între timp, după ce autoritățile din Gambia au început „vânătoarea” pentru recuperarea unui prejudiciu imens, Dragoș Buzăianu a ales să se retragă în România, în Capitală mai exact. Odată revenit pe plaiurile mioritice, nepotul celui cunoscut și ca „devalizatorul Hidroelectrica” și-a părăsit soția, pe Raluca, tânăra cu care se afișa mândru la una dintre petrecerile faraonice organizate în St. Barth.

Relația cu o tânără din Constanța

În prezent, potrivit surselor CANCAN.RO, Dragoș Buzăianu are o relație cu o tânără din Constanța, pe nume I.D.. De precizat că aceasta provine dintr-o familie bună. Părinții ei dețin un restaurant în orașul de la malul mării, foarte bine cotat. Tatăl iubitei nepotului lui Bogdan Buzăianu este antreprenor și are o situație financiară foarte bună.

Revenind la Dragoș Buzăianu și actuala parteneră, trebuie semnalat faptul că ambii dețin câte un apartament în cartierul Aviației, la distanță de aproximativ 800 de metri unul față de celălalt. Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe I.D. în momentul în care pleca de acasă, la cumpărături. După ce a achiziționat ce și-a propus, tânăra originară din Constanța s-a dus către locuința nepotului multimilionarului care a devalizat Gambia.

Are balta pește: conduce un Mercedes de 150.000 de euro!

După aproximativ 30 de minute, Dragoș Buzăianu și I.D. au ieșit împreună și s-au dus la o sală de sport aflată în parcarea Hotelului Caro. Acolo au ajuns cu un Mercedes S Class AMG, care valorează aproximativ 150.000 de euro. Semn clar că nepotul lui Bogdan Buzăianu dispune de capital, motiv de bucurie pentru autoritățile din Gambia, care speră să recupereze prejudiciul de 45,3 milioane de dolari.

Pista „General Turbo SA” – Aviz DNA!

Potrivit surselor noastre, nepotul milionarului a fost pus director general, de fațadă, la General Turbo SA, o firmă deținută, de facto, de către Bogdan Buzăianu, dar, pe hârtie, de fosta lui soție. Toată familia ar aștepta să se vândă această firmă, care are un teren valoros. Aviz DNA si statului român, dacă mai vrea să pună mâna pe ceva în urma jafului Hidroelectrica!

Interzis în Gambia, statul i-a confiscat proprietățile

Potrivit financialintelligence.ro, Bogdan Buzăianu și nepotul său, Dragoş Buzăianu, care au fost parteneri în mai multe scheme de afaceri cu fostul președinte al Gambiei, Yahya Jammeh, trebuie să plătească Gambiei un prejudiciu în valoare de 45.318.000 de dolari creat prin neplata taxelor din exportul de lemn.

Buzăianu și Jammeh au fost parteneri de afaceri în patru companii: BPI Tourism and Services Ltd, Westwood Gambia Ltd, Westport Logistics Ltd și Mineral Company of Gambia ltd. De altfel, Jammeh l-a numit pe Buzăianu ambasador al Gambiei în Emiratele Arabe Unite, iar ulterior consul al Gambiei la Monaco.

Între timp, autoritățile africane au decis confiscarea tuturor proprietăților de pe teritoriul țării ale familiei Buzăianu. În plus, Gambia i-a declarat persona non grata pe omul de afaceri român și pe nepotul lui, Dragoș și le-a interzis intrarea și afacerile în țară.

Petrecere faraonică într-un restaurant din St. Barth

În urmă cu doar o zi, CANCAN.RO v-a prezentat imagini cu Bogdan Buzăianu în timp ce petrecea ca un adevărat șeic, cu băutură fină și preparate alese. Multimilionarul nu era singur, ci alături de asistentul său, dar și de nepotul său preferat, Dragoș. Lângă cei doi se aflau și soțiile lor.

Între timp, Dragoș Buzăianu a părăsit-o pe Raluca (pe care o așteptăm cu mare drag să rupă tăcerea pe pont@cancan.ro sau pe contul nostru de instagram CANCAN sau, de ce nu, pe WhatsApp la 0741CANCAN) și s-a „refugiat” în România. La masa pe care afaceristul care a devalizat Gambia o rezervase era o agitație de nedescris, ospătarii fiind în alertă maximă, Bossul fiind foarte pretențios.

Dragoș Buzăianu, ahtiat după petreceri ca și unchiul lui

Dragoș Buzăianu a devenit cunoscut în lumea mondenă încă de când a împlinit 18 ani. Și-a sărbătorit majoratul printr-o megapetrecere alături de cei mai buni prieteni, în clubul Picasso din Capitală. La momentul respectiv, o stripteuză blondă i-a dansat în poală toată noaptea. După ce a terminat liceul, a fost admis la studii la International University of Geneva din Elveţia, potrivit libertatea.ro.

Cine are mai multe detalii despre nepotul „băiatului deștept” din energie, dar și despre noua iubită a acestuia, ne poate scrie la pont@cancan.ro!