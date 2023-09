Nevasta lui Rareș Bogdan, cucerită la o terasă în centrul Clujului. Gestul europarlamentarului a lăsat-o fără cuvinte

Pe Rareș Bogdan îl știe o țară întreagă, însă nu multă lume o cunoaște pe soția lui, Florina. În cadrul unui interviu, ea a vorbit despre modul în care s-au întâlnit și cum au ajuns să formeze un cuplu.

În vârstă de 48 de ani, Rareș Bogdan a activat în domeniul jurnalismului și televiziunii, iar în 2019 a devenit politician, după ce s-a înscris în PNL.

Europarlamentarul este căsătorit din anul 2008 cu Florina, fiica omului de afaceri Vasile Andrei Vita, patronul unei mari companii de produse electronice din România. Cei doi au împreună doi copii, pe Mihai, în vârstă de 10 ani, și Jaqueline, de 3 ani.

Florina a terminat Facultatea de Drept, iar în prezent lucrează ca juristă. Pe vremea când era studentă, bruneta a activat ca însoțitoare de zbor în cadrul mai multor companii aeriene. În cadrul unui interviu, ea a vorbit despre cum s-a cunoscut cu actualul său partener de viață.

Cum a cucerit-o Rareș Bogdan pe soția lui: „Mie mi se părea că este cu nasul pe sus”

Florina Bogdan susține că până să ajungă să formeze un cuplu cu actualul ei soț nu era tocmai impresionată de europarlamentar. Femeia spune că nu a fost atrasă de Rareș la prima vedere, asta pentru că i se părea arogant. Mai apoi însă, politicianul a reușit să-i fure inima cu… un coș de ghiocei!

„Eu îl știam pe el, avea un magazin de telefoane în centru. Prima dată, sincer, mi s-a părut că este figurant și arogant. El este un bărbat foarte elegant, galant, era un bărbat dorit de femeile din Cluj, mie mi se părea că este cu nasul pe sus, nici prin cap nu mi-ar fi trecut vreodată că eu o să am de-a face cu el. Plus că avea atunci și mustață și nu pot să zic că, mamă, ce m-a dat pe spate. La o săptămână după ce ne-am cunoscut, am ieșit la un restaurant și venise o bătrânică cu un coș plin de ghiocei. Mi-a cumpărat tot coșul respectiv cu ghiocei”, a mărturisit Florina, potrivit playtech.ro.

Rareș Bogdan se mândrește cu soția sa. Are numai cuvinte de laudă la adresa Florinei și susține că este norocos pentru că îi este alături și îl sprijină necondiționat.

„Acest ceas l-am primit de la soţia mea acum 7-8 ani. Soţia mea, trebuie să înţelegeţi, că este fiică de multi-milionari. Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. Şi frumoasă, ce îţi trebuie mai mult?”, a declarant politicianul despre soția sa, în cadrul unui podcast.

