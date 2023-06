Nevasta lui Stelian Nistor a postat asta imediat după eliminarea sibianului de la Chefi la Cuțite: „Un om de onoare, un om de cuvânt”

Battle-ul cu numărul 12 de la Chefi la Cuțite a adus probe grele pentru concurenți. Cei mai mulți au reușit să se descurce, însă la final doi dintre ei au fost eliminați. Din păcate, visul de a ajunge cât mai departe în competiție a fost spulberat pentru Stelian Nistor, dar și pentru Adriana Stănescu. Imediat după ce deznodământul a fost aflat, soția concurentului din echipa lui Florin Dumitrescu a făcut o postare în mediul online, ce a impresionat multă lume.

Deși a ajuns în competiție mai târziu, Stelian Nistor a dat tot ce a putut pentru a rezista cât mai mult. Însă, presiunea, tematica probei și emoțiile i-au pus bețe în roate de această dată și l-au trimis acasă. În ediția cu numărul 33 al emisiunii Chefi la Cuțite, Cătălin Scărlătescu a reușit să își adjudece victoria, așa că echipa roșie și cea gri au ajuns la duel. În proba eliminatorie, concurenții lui Sorin Bontea și cei ai lui Florin Dumitrescu au avut o probă grea. Fiecare a trebuit să gătească o combinație de un vin cu un ingredient.

Toți au încercat să scoată farfurii cât mai bune, însă în urma jurizării, notele cele mai mici le-au obținut Stelian Nistor și Adriana Stănescu. Bucătarul din echipa lui Florin Dumitrescu a plecat acasă cu un punctaj de 8 și a fost mulțumit de acest lucru. Chiar dacă își dorea să meargă mai departe în competiție, Stelian Nistor a acceptat înfrângerea cu demnitate.

„N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a declarat Stelian Nistor, după ce a aflat deznodământul.

Soția lui Stelian Nistor, mesaj impresionant

Imediat după ce s-a aflat că Stelian Nistor a părăsit competiția Chefi la Cuțite, soția lui a transmis un mesaj special pe contul de Facebook al emisiunii difuzate de Antena 1. Femeia a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său, și-a mărturisit public dragostea și a subliniat cât de mândră este de evoluția lui și de parcursul pe care l-a avut. Fanii emisiunii au fost impresionați de mesajul acesteia și nu au ezitat să îi felicite pe cei doi pentru legătura specială pe care o au.

„Felicitări și sunt tare mândră de tine că ai ajuns până aici! Ești soțul meu, un om de onoare și de cuvânt, un om care-și protejează familia, bucuria mea. Îți sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce faci, pentru tot ceea ce ai reușit să realizezi. Să știi că-ți sunt mereu alături. Te iubesc!”, a fost mesajul soției lui Stelian Nistor.

Eliminarea bucătarului din show-ul culinar nu i-a picat prea bine lui Florin Dumitrescu. Stelian Nistor era un concurent pe care chef-ul îl aprecia, iar lipsa lui o să se simtă în echipa gri.

„Îmi pare rău că pleacă Stelică și că nu a rămas mai mult. Stelică este exemplul foarte clar de un bucătar foarte bun executant, care reușește să facă cinste locului unde lucrează, car ereușește să facă ceea ce i se spune și ceea ce i se cere. Nu e puțin să te tot cheme de atâta timp la același contract. Dar în momentul în care este pus în fața unor lucruri, de-a concepe farfurii, are dificultăți”, a spus Florin Dumitrescu.

