Enervantul Stelian Nistor de la Chefi la cuțite, în comă! Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a dezvăluit perioada dramatică prin care a trecut

Edițiile de la Chefi la Cuțite curg pe bandă rulantă pe micile ecrane, iar telespectatorii urmăresc îndeaproape evoluția concurenților. Stelian Nistor este unul dintre participanții show-ului culinar de la Antena 1. Bucătarul din echipa lui Florin Dumitrescu a făcut dezvăluiri despre o perioadă neagră din viața sa. Bărbatul de 33 de ani din Sibiu a fost în comă timp de două săptămâni. Iată mai jos, în articol, drama prin care a trecut bărbatul.

Atât jurații de la Chefi la Cuțite, cât și telespectatorii au ocazia, sezonul acesta, să afle noi povești de viață, dar și rețete delicioase. Echipele celor trei jurați gătesc de zor în emisiunea de la Antena 1, iar cele mai bune preparate rămân în „joc”. De altfel, pe platourile de filmare, concurenții încearcă să obțină cele mai bune rezultate, pentru a avansa în competiția culinară. Printre concurenții care și-au făcut prezența simțită se numără și Stelian Nistor. Bucătarul în vârstă de 33 de ani, din Sibiu, a reușit să îi „scoată peri albi” lui Florin Dumitrescu, în timpul show-ului, în ediția din 29 mai.

În emisiunea de la Antena 1, concurentul și-a expus povestea de viață. Bucătarul a suferit un accident cumplit, în urma căruia a ajuns în comă. Timp de două săptămâni, a fost conectat la aparate.

Vezi și TRIȘOAREA DE LA CHEFI LA CUȚITE, PRINSĂ DE GINA PISTOL ÎN TIMP CE ÎNCĂLCA REGULILE: „E OBRAZNICĂ PENTRU CĂ NU ȚINE CONT DE CE I SE SPUNE”

Stelian Nistor, concurentul de la Chefi la Cuțite, a fost în comă

Stelian Nistor a povestit, la Chefi la Cuțite, că a început să muncească. încă, din perioada adolescenței. A luat contactul cu bucătăria de la vârsta de 16 ani. Apoi, a avut ocazia să lucreze în Suedia. După ce a lucrat în Centrul Vechi din Sibiu, începând pe poziția de ucenic, concurentul a ajuns bucătar cu acte în regulă. De altfel, și-a dorit foarte mult să învețe tainele artei gastronomice.

„Numele meu este Nistor Stelian, sunt din Sibiu și sunt bucătar. Lucrez în bucătărie de la vârsta de 16-17 ani. Eu lucrez în Suedia iarna. La început mi-am găsit de lucru în Centrul Vechi din Sibiu, am început ca ucenic, apoi am cunoscut bucătari, am învățat meserie.

Acolo am cunoscut un om care căuta bucătari în Suedia. M-am hotărât să plec pentru 5 luni. Am muncit foarte mult. Munceam zi de zi de la zece la zece seara. Dar nu îmi pare rău”, a povestit concurentul show-ului culinar.

Totodată, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a mărturisit că a trecut printr-o perioadă neagră. După ce s-a întors din Suedia, în timp ce se afla pe Drumul Național, a fost implicat într-un accident rutier. În urma incidentului, bărbatul a ajuns în comă, la spital. Un autoturism s-a izbit de vehiculul în care concurentul se afla. A mărturisit că inima i s-a oprit de trei ori și timp de două săptămâni a stat în comă. În unitatea spitalicească, a stat 65 de zile. Apoi, a fost imobilizat la pat timp de nouă luni.

„Când am venit acasă, am avut un accident foarte grav. Mergeam pe Națională (n.r. DN) și o mașină a intrat în mine. Mi s-a oprit inima de trei ori. Am fost vreo 2 săptămâni în comă. Am stat 65 de zile în spital și nouă luni de zile imobilizat la pat”, a povestit Stelian Nistor, la Chefi la Cuțite.

Citește și SOȚIA UNUI CONCURENT DE LA CHEFI LA CUȚITE A RĂBUFNIT DUPĂ CE BĂRBATUL EI A FOST DAT AFARĂ. „AM VĂZUT UN FIRICEL DE SÂNGE”

Sursă foto: social media