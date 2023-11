Nici nu zici că arată de 39 de ani! La ceas aniversar, Ștefan Bănică Jr. a avut un mesaj special pentru soția sa, Lavinia

Ștefan Bănică Jr. (56) are cu ce se lăuda! În afară de cariera impresionantă și de cei trei copii ai săi, artistul se poate mândri și cu soția lui superbă. Lavinia Pîrva împlinește 39 de ani, dar nu își arată vârsta. Cu ocazia aniversării, cântărețul a avut un mesaj special pentru partenera lui de viață.

Între cei doi parteneri există o diferență de vârstă de 17 ani, însă acest aspect nu a fost un impediment în povestea lor de dragoste. Din contră, se iubesc de mai bine de 10 ani. În plus, ei nu își arată deloc vârsta. Ștefan Bănică Jr. este mereu energic și are grijă de felul în care se menține. Iar Lavinia Pîrva are un trup de invidiat și nu se ferește să posteze imagini incendiare în mediul online în rochii mulate sau costume de baie.

Ștefan Bănică Jr., mesaj special pentru soția sa, Lavinia

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au fost întotdeauna discreți în ceea ce privește viața personală. Cei doi se feresc de ochii curioșilor, iar pe conturile personale de Instagram, foarte rar, apar împreună în imagini. Totuși, atunci când este câte o ocazie specială, fac și câte o excepție. Astăzi, bruneta împlinește 39 de ani, iar, la ceas aniversar, artistul a publicat o imagine cu ei, însoțită de un mesaj.

„Astăzi e despre ea…”, a scris Ștefan Bănică Jr. pe Instagram.

Cântărețul a fost destul de rezervat și a ales să nu îi facă o declarație de dragoste pompoasă. Totuși, mesajul pe care Lavinia Pîrva i l-a transmis soțului ei cu ocazia aniversării nu a fost atât de simplu. În urmă cu aproximativ o lună, pe data de 18 octombrie, artistul a împlinit 56 de ani, iar partenera lui de viață i-a scris câteva rânduri frumoase.

„Chiar dacă astăzi este aniversarea ta, eu sunt cea care în fiecare zi primește cel mai frumos cadou: iubirea, căldura și prietenia ta. La mulți ani! Te iubesc!”, a scris Lavinia Pîrva, pe Instagram.

Declarația de dragoste l-a încântat pe artist și i-a scris în comentarii că o iubește.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. sunt împreună de peste 10 ani

Artistul și soția lui se iubesc de mai bine de 10 ani, iar în 2017 și-au unit și destinele în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a avut loc în Bulgaria, în mare secret. Lavinia Pîrva a mărturisit că totul a fost așa cum și-au dorit, iar la nuntă au curs lacrimile de bucurie.

„Da, discreția ne reprezintă pe amândoi, întâmplător sau nu. Iar ceremonia noastră a avut loc într-un loc de poveste, exact unde ne-am dorit. A fost un eveniment așa cum ne place nouă, iar cel mai important e că am fost înconjurați de cei mai apropiați prieteni. Am reușit să le aducem lacrimi de bucurie pe chip celor din familie, mai cu seamă că tatălui meu i s-a îndeplinit visul de a mă conduce la altar, într-un cadru de poveste”, a declarat Lavinia Pîrva pentru revista Viva!

Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Alexandru, care le-a completat perfect povestea de dragoste. Lavinia Pîrva a vorbit despre viața de mămică și a spus că micuțul a schimbat totul atunci când a apărut pe lume.