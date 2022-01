Nicky Hilton este însărcinată cu al treilea copil la 38 de ani. Sora lui Paris Hilton nu a dezvăluit sexul bebelușului

Nicky Hilton, în vârstă de 38 de ani, este însărcinată cu al treilea copil cu soțul ei, James Rothchild, în vârstă de 37 de ani.

Sora lui Paris Hilton, în vârstă de 38 de ani, a confirmat vestea fericită pentru People marți dimineață.

Copilul urmează să fie născut în vara anului 2022, a confirmat vedeta, dar sexul nu este încă cunoscut.

Cuplul puternic are deja două fiice, Lily Grace Victoria, în vârstă de cinci ani, și Theodora „Teddy” Marilyn, în vârstă de patru ani.

În februarie 2020, Hilton Rothschild le-a spus oamenilor că îi place să fie mamă, dar era nevoie de „răbdare și de a fi cea mai bună versiune a ta”.

Nicky a fost văzută ultima oară în New York, săptămâna trecută, în timp ce purta o haină supradimensionată și și-a acoperit burtica cu o poșetă Hermes.

Nicky provine din binecunoscuta familie Hilton, care este legată de lanțul hotelier.

Părinții ei sunt Kathy și Richard Hilton, care sunt căsătoriți din 1979. Mama ei s-a remarcat în ultimul an pentru rolul din The Real Housewives Of Beverly Hills.

Iar Nicky are trei frați: este foarte apropiată de sora ei mai mare Paris, în vârstă de 40 de ani, și mai are doi frați: Conrad, 27 de ani, și Barron, 32 de ani.

Și Paris Hiilton vrea să devină mamă

Între timp, Paris a spus săptămâna aceasta că vrea să devină mamă în curând.

Paris a dezvăluit că și-ar dori să aibă „probabil doi sau trei” copii cu noul ei soț, Carter Reum.

DJ-ul a spus lui E! News’ Daily Pop că „abia așteaptă” să fie mamă: „Asta este cu siguranță una dintre prioritățile mele de top”.

Moștenitoarea tocmai s-a întors acasă dintr-o lună de miere uluitoare de opt săptămâni, după festivitățile ei luxoase de nuntă de trei zile.

Vedeta Simple Life a spus că și-a dorit „probabil doi sau trei” copii „și eu aș vrea mai întâi gemeni – sau nu știu, este greu de spus”.

