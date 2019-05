Nicolae Bănicioiu, vizită cu surprize la Fălticeni: ”Cu părere de rău, am constatat…” Ce propune fostul ministru al Sănătății

Nicolae Bănicioiu, membru al partidului Pro România, a vizitat, zilele acestea, Fălticeniul, dar a rămas cu un gust amar atunci când a dat cu ochii de spitalul pe care el l-a construit, pe când era ministru în guvernul Ponta. Bănicioiu a venit, în acest sens, cu o propunere.

”Odată cu marile sărbători creștine “Constantin și Elena” dincolo de a aduce și eu cuvenitele urări de bine celor care poarta aceste împărătești nume, aș vrea să vă propun ceva.

Am fost zilele trecute la Fălticeni să vizitez spitalul pe care l-am construit în timpul mandatului meu de ministru în guvernul Ponta. Cu părere de rau am constatat ca lucrările au rămas in același stadiu și ca in ultima vreme nu s-a mai întâmplat nimic deoarece ministerul sănătății spune ca nu mai sunt bani….asta in condițiile in care auzim zilnic la TV de la același guvern cum curge lapte și miere.

Haideți sa le dam noi sursa banilor și astfel cei 123.000 de oameni din Fălticeni și localitățile din jur nu vor mai fi trimiși către Suceava ori Iași cind au o problema de sănătate!

In guvernul Ponta am alocat in 2 ani 30 milioane RON și am terminat aproape construcția (90%). Odată cu plecarea noastră de la guvern, așa cu am menționat mai sus, alocările dar și lucrările s-au oprit. Anul acesta au fost alocați doar 416.000 ron deși sunt necesari inca 5 milioane pentru finalizarea in totalitate a construcției și inca aproximativ 30 de milioane pentru echipamente iar acești bani chipurile nu s-au găsit încă.

Vreau sa va spun tuturor ca in acest timp PSD primește subvenție de la stat peste 16.5 milioane RON pe luna! Deci, cum e? Au banii?

Haideți sa le propunem sa renunțe 2 luni la subvenție pentru finalizarea spitalului din Fălticeni ! Distribuiti poate ajunge și la cine trebuie!”, a scris Bănicioiu, pe rețeaua de socializare.

Cine este Nicolae Bănicioiu

Nicolae Bănicioiu s-a născut pe data de 26 martie 1979, la Râmnicu Vâlcea. Este un politician român, membru al Parlamentului României, ales succesiv începând cu 2004 din partea Partidului Social Democrat (PSD). În cadrul activității sale parlamentare, în legislatura 2004-2008, Nicolae Bănicioiu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Peru, Republica Slovacă și India.

În legislatura 2008-2012, Nicolae Bănicioiu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Singapore, Regatul Hașemit al Iordaniei și Republica Chile. În legislatura 2012-2016, Nicolae Bănicioiu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Singapore și Canada iar în legislatura 2016-2020,

Nicolae Bănicioiu este membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Singapore, Irlanda și Canada. Nicolae Bănicioiu a fost ministrul Sănătății în guvernul Ponta 3 și ministrul Tineretului și Sportului în guvernul Ponta 2.

În anul 2004, Nicolae Bănicioiu a absolvit Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. În 2017, a demisionat din PSD și a trecut la Partidul Pro România.