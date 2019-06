Nicole Cherry, despre experiențele neplăcute cu bărbații: „Mi s-au luat banii și pe o apă plată”

Acum este fericită și trăiește o poveste de dragoste ca-n povești însă… Nicole Cherry a avut parte și de experiențe neplăcute la capitolul ”bărbați”.

Nicole Cherry este foarte fericită de când l-a întâlnit pe Florin Popa, cel cu care are o relație de ceva timp și cu care s-a și mutat împreună. Deși ea mărturisea în urmă cu câteva luni că nu-și dorește să mai aibă o relație în viitorul apropiat, se pare că Florin Popa i-a schimbat percepția și a cucerit-o iremediabil pe artistă. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, DEZVĂLUIRI PICANTE DIN RELAȚIA CU IUBITUL EI: “GELOZIA E BUNĂ, DAR…”)

Îninate însă de a-l cunoaște pe iubitul ei, Nicole Cherry a avut parte și de experiențe neplăcute la capitolul ”bărbați”.

“Asta e o concepţie pe care nu o s-o schimb şi o să o transmit şi fiului sau fiicei mele. O să spun: Mama, dacă baiatul vine, băiatul plăteşte. Dacă tu eşti băiatul, tu plăteşti. Aşa e frumos. Nu am mai ieşit după. Nu am mai putut. Mi se pare că băiatul trebuie să fie bărbat. Mi s-au luat banii şi pe o apă plată. Mi se pare strigător la cer”, a declarat Nicole Cherry în cadrul unei emisiuni TV.

Bărbatul care o face fericită în prezent are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, asta nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat. Cei doi s-au mutat împreună, iar decizia a fost susținută de toată familia artistei. (VEZI ȘI: FIICA MILIONARULUI I-A ”SUFLAT” LOGODNICUL LUI NICOLE CHERRY ȘI ACUM… S-A REORIENTAT SPRE EX-IUBITUL MĂDĂLINEI PAMFILE!)

“Da, ne-am mutat împreună! Pisica e cu noi. E a noastră. Tot mami ne face de mâncare. Mai fac şi eu când am timp, ne mai dă şi mama. E totul la fel, doar că nu sunt noaptea acasă. Tatălui îi place foarte mult de el (n.r. de iubit), îl cunoaşte foarte bine. Asta l-a făcut pe el mai relaxat. Ştie că sunt undeva bine. Şi eu i-am demonstrat lui că pot să iau decizii. A venit natural. Nici eu nu am zis: Gata, de mâine mă mut! Nu ştiu dacă face cineva neaparat chestia asta. A venit de la sine. Din moment ce părinţii îţi dau voie să te duci o zi, o noapte, ştiu ce urmează. E firesc. În cazul meu a fost ok şi suntem ok”, a mai declarat Nicole Cherry.