Nicole Cherry, mărturisiri despre iubitul ei: ”E prima mea relație serioasă, care depășește o lună”

Nicole Cherry a făcut mărturisiri despre iubitul ei. Artista este îndrăgostită până peste cap de iubitul ei mai mare decât ea cu opt ani.

Nicole Cherry este foarte fericită de când l-a întâlnit pe Florin Popa, cel cu care are o relație de ceva timp și cu care s-a afișat pe rețelele de socializare. Deși ea mărturisise în urmă cu puțin timp că nu-și dorește să mai aibă o relație în viitorul apropiat, se pare că Florin Popa i-a schimbat percepția și a cucerit-o iremediabil pe artistă. (CITEȘTE ȘI: FIICA MILIONARULUI I-A ”SUFLAT” LOGODNICUL LUI NICOLE CHERRY ȘI ACUM… S-A REORIENTAT SPRE EX-IUBITUL MĂDĂLINEI PAMFILE!)

Bărbatul care o face fericită în prezent are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, asta nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat.

„Sunt foarte fericită, după cum se aude. Iubit am, bineînțeles. E prima mea relație serioasă, care depășește o lună. Ne înțelegem și clar e diferit pentru că este și mai matur și probabil și eu m-am uitat mai bine. Este mai mare decât mine cu 8 ani. Maturitatea nu vine odată cu vârsta, vine odată cu experiența. Cred că la mine maturitatea s-a format, în showbiz sunt multe provocări, am avut și experiențe frumoase și mai puțin bune dar din toate am învățat ceva. E un început de a fi femeie. Îmi doresc să am o evoluție frumoasă și să fiu cât mai reală, că nu prea mai există oameni reali”, a povestit Nicole Cherry în cadrul unei emisiuni TV.

Nicole Cherry a scăpat de gușă

Are doar 20 de ani și nimeni nu se gândea că Nicole Cherry ar putea ajunge atât de devreme la medicul estetician. Iată însă că artista a luat o decizie radicală! În ciuda formelor sale de invidiat, Nicole Cherry nu este întru totul mulțumită de aspectul său fizic. Artista vrea să-și îmbunătățească look-ul așa că a dat fuguța la un medic estetician pentru a scăpa de ”gușă”. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, ÎN TANDREȚURI CU IUBITUL PE PÂRTIE. S-AU SĂRUTAT ȘI…)

“Nu eram mulţumită de guşa pe care o aveam, aşa că, auzind de curând de această procedură, am decis să apelez la (…), mai ales că nu doare, iar efectul este unul imediat şi wow!”, a mărturisit cântăreața în ură cu ceva timp.