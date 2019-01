Nicole Cherry, pe mâna medicului estetician: ”Am hotărât să-mi fac această…”

Are doar 20 de ani și nimeni nu se gândea că Nicole Cherry ar putea ajunge atât de devreme la medicul estetician. Iată însă că artista a luat o decizie radicală!

În ciuda formelor sale de invidiat, Nicole Cherry nu este întru totul mulțumită de aspectul său fizic. Artista vrea să-și îmbunătățească look-ul așa că a dat fuguța la un medic estetician pentru a scăpa de ”gușă”. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, ÎN TANDREȚURI CU IUBITUL PE PÂRTIE. S-AU SĂRUTAT ȘI…)

„Ce să-mi faci și mie la față? Un tratament ceva…Să fiu și eu mai drăguță. Eu am hotărât să-mi facă această gușă…A zis că nu doare și că am nevoie de mai multe ședințe” a spus Nicole Cherry.

Cu cine se iubește Nicole Cherry

Iubitul lui Nicole Cherry este cu opt ani mai mare decât ea: cântăreașa are 20 de ani, Florin Popa, 28. În cadrul unui interviu, vedeta a argumentat că vede acest aspect ca fiind “un avantaj” într-o relație. Bărbatul care o face fericită în prezent are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, asta nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat. (VEZI ȘI: A ÎNFLORIT „CIREȘICA”! CUM A VENIT ÎMBRĂCATĂ NICOLE CHERRY LA PARTY DE ZIUA EI. A ÎMPLINIT 20 DE ANI!)

“Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv, aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu, 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. (n.r.: tatăl ei i-a făcut cunoştinţă cu actualul iubit). (…). Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent” a mărturisit cântăreața pentru revista VIVA!.