Nicole Cherry și-a pus silicoane?! Cum arată acum bustul cântăreței

Nicole Cherry a decis că este momentul unor schimbări în ceea ce privește aspectul ei fizic și a trecut la fapte. După ce şi-a operat guşa, se pare că artista și-ar fi mărit bustul. Cele mai recente fotografii postate pe rețelele de socializare i-a determinat pe admiratorii săi să se întrebe dacă nu cumva aceasta a făcut o vizită la medicul estetician.

Fotografia în care poartă o bluză extrem de mulată, prin care lasă să se vadă bustul generos și ferm, fanii sunt de părere că artista și-a pus silicoane. Ceea ce a și mărturisit deja, este faptul că nu are nimic îpotrivă cu operațiile estetice.

“Probabil mi-am făcut acea procedură la guşă, pe care am şi recunoscut-o. Ulterior, am auzit că mai mulţi doctori esteticieni şi-au dat cu presupusul şi au analizat pozele mele de pe Instagram şi că şi-au dat seama din pozele alea că eu de fapt mi-am făcut nasul. Dacă mi-l făceam, era bine, nici nu mă învineţeam, după o săptămână eram perfectă. E o operaţie foarte grea, şi în primul rând, m-ar speria operaţia în sine şi faptul că ar trebui sa iau o pauză destul de mare de la activitatea mea şi nu pot să-mi permit momentan să fac lucrul acesta”, a dezvăluit Nicole Cherry.

În opinia sa este mai important este ca fiecare să se simtă bine în pielea lui. „Eu sunt ok cu operaţiile estetice, până la un punct. Dacă nu se întrece măsura şi până la urmă chiar este nevoie, eu zic da. Dacă pe tine te face să te simţi mai bine, do it! Nu sunt contra şi mi se pare că până la urmă e important să fim noi împăcaţi cu aspectul nostru fizic. Unele persoane ajung să se urâţească din fete foarte frumoase şi asta nu ar trebui să se întâmple”, a mai spus Nicole Cherry.