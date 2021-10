Nicole Cherry mai are foarte puțin până va deveni mamă pentru prima dată și are multe emoții. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista și a aflat lucruri inedite despre dezamăgirile sale în amor, despre relația cu familia, dar și despre operațiile ei estetice. Deși micuța Anastasia nu a venit încă pe lume, Nicole se gândește și la al doilea copil și chiar mărturisește că va fi o mamă relaxată!

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nicole Cherry și-a deschis sufletul. Artista ne-a povestit că a suferit și ea în amor, ca toată lumea, dar niciodată nu a ajuns la concluzia că nu va mai iubi. Acum, alături de Florin, este cea mai fericită!

„De suferit din dragoste, cred că toată lumea a suferit. Dacă este prea ușor și nu te implici, înseamnă că de fapt aceea nu e dragoste. Întotdeauna vor exista și momente grele, nu există relație perfectă, dar nu am crezut niciodată că nu voi mai iubi. Am prea multă dragoste de dăruit ca să fie cazul”, a spus Nicole Cherry.

„Mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților”

Dacă unele femei din showbiz ascund faptul că au apelat la estetician, nu este cazul lui Nicole Cherry. Artista ne-a spus, deschis, că are zile în care vede că are mai multe defecte. Mai mult, „Cireșica” ne-a povestit că a mers la estetician pentru a-și pune silicoane, nefiind mulțumită de faptul că Mama Natură nu a fost atât de darnică în ceea ce o privește.

„Nimeni nu este perfect. Am zile în care îmi găsesc mai multe defecte decât în altele. Da, normal. Fiecare este liber să facă ce consideră că îl ajută să fie fericit și mulțumit cu propria persoană, nu văd nimic rău în asta. Nu sunt genul de persoană să mintă, mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților. Mama Natură n-a fost generoasă cu mine și am luat în considerare mereu această opțiune până când chiar am avut curajul și vârsta necesară să trec prin această procedură.

Nu am niciun regret. Cred că totul în viață se întâmplă cu un motiv și chiar dacă acel motiv nu este clar pe moment, se dezvăluie în timp. Nu aș fi fost persoana care sunt și nu m-aș afla în acest punct în care mă aflu acum dacă aș schimba ceva din trecutul meu”, a mai completat Nicole Cherry.

„Nu am reușit să trec de preselecții la «Românii au talent»”

Deși este o artistă puternică, Nicole Cherry a trăit o adevărată dezamăgire atunci când Andrei nu i s-a făcut „pielea de găină” și nu a reușit să treacă de preselecțiile emisiunii „Românii au talent”.

„Ceea e a avut un impact foarte puternic a fost faptul că nu am reușit să trec de preselecții la «Românii au Talent». Îmi doream să-mi spună Andra că i s-a făcut pielea de găină (n.r. râde). Așa că da, am fost foarte dezamăgită, mai ales pe moment, dar acest refuz, ca să-i zic așa, doar m-a ambiționat să lucrez și mai tare pentru că am știut întotdeauna că asta îmi doresc în viață. Am avut și noroc să am alături de mine persoane care au crezut și care m-au sprijinit necondiționat, asta mi-a dat și mai multă putere, și în final, tot răul a fost spre bine.

Peste 20 de ani mă văd la fel de energică, făcând ceea ce-mi place cel mai mult să fac din punct de vedere profesional, adică muzică, pe care eu oricum nu o consider un «job» ca să zic așa. Este pasiunea mea cea mai mare și nu aș putea vreodată să mă opresc din cântat. Iar, pe plan personal, o să fiu în continuare o mamă cool (n.r. râde)”, a mai completat Nicole Cherry.

„Vreau să fiu cea mai bună prietenă a ei”

„Cireșica” speră că va fi o mamă relaxată și, mai presus de toate, vrea să-i fie fiicei sale cea mai bună prietenă.

„Eu spun că voi fi o mamă mai relaxată, desi știu că situația se schimbă rapid când te vezi în brațe cu copilul tău, se activează instictul de «mama bear» haha. Îmi doresc să îmi petrec cât mai mult timp posibil cu bebelina mea, să fiu martoră la toate momentele importante din viața ei și să mă implic în creșterea și educația ei. Dar nu o să fiu overprotective (să exagereze cu protecția. n.r.), o să urmez modelul părinților mei, care nu mi-au ascuns niciodată nimic și m-au lăsat să iau parte la discuții și decizii. Îmi doresc și pentru fetița mea să aibă libertatea de a alege. Vreau să fiu si cea mai bună prietenă a ei, nu numai mama ei. Abia aștept”, a mai spus Nicole Cherry.

Ce relație are Nicole Cherry cu familia

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nicole Cherry a vorbit și despre relația pe care o are cu familia ei. Artista ne-a mărturisit că părinții nu au lăsat-o să-și facă de cap și au susținut-o în tot ceea ce a făcut. De asemenea, „Cireșica” ne-a spus că nu exclude posibilitatea de a avea încă un copil, sau mai mulți, dar nu grăbește lucrurile.

„Am o relație foarte frumoasă, întotdeauna am avut. Cum am spus și înainte, noi discutam și hotăram totul împreună, ca o adevărată familie. Nu mi-a fost niciodată frică să aplez la ei sau să le spun când mai făceam câte o boacănă. Au fost întotdeauna alături de mine și m-au sprijinit în orice, nu doar în cariera mea muzicală. Normal că nu m-au lăsat să-mi fac de cap, dar mi-au explicat întotdeauna de ce unele lucruri pe care voiam să le fac nu erau OK și care ar fi fost consecințele.

Am crescut cu o soră, deci știu ce frumoasă și importantă este legătura între frați. Deci, să vedem câți copii ne dă Doamne-Doamne. Momentan ne focusăm pe baby Anastasia și luăm totul pas cu pas, nu ne grăbim”, a conchis Nicole Cherry, pentru CANCAN.RO.