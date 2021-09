Detaliul mai puțin știut din viața artistei Nicole Cherry! A picat la preselecții, la ”Românii au Talent”

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Tânăra, care va deveni, în curând, mămică pentru prima oară, a vorbit în cadrul unui interviu despre preselecțiile ”Românii au Talent”. Atunci, artista nu reușise să treacă mai departe.

Drumul în cariera muzicală nu a fost mereu drept pentru Nicole Cherry, existând momente, uneori, când s-a confruntat cu obstacole. În cadrul unui interviu pentru VIVA, Nicole Cherry a povestit ce s-a întâmplat atunci când a participat la preselecțiile de la ”Românii au Talent”. Nu toți își amintesc de faptul că tânăra care a rupt topurile cu melodia ”Memories” nu a trecut de preselecții.

”Chiar dacă am fost dezamăgită pe moment, cum era și normal, această întâmplare m-a motivat și mai mult. Am știut că aceasta este cariera pe care vreau să o urmez și am fost norocoasă să am în viața mea persoane care m-au susținut necondiționat și au crezut în mine”, a mărturisit ea.

Ce nume a ales pentru fetița ei

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii! De când a dat marea veste, artista este mult mai activă în mediul online și își ține fanii la curent cu toate lucrurile prin care trece în această perioadă. În luna decembrie, artista o va aduce pe lume pe fetița ei și abia așteaptă marele eveniment.

Curioși din fire, fanii au întrebat-o pe Nicole Cherry în nenumărate rânduri ce nume a ales pentru fetița sa. Și, iată, că așteptarea a luat acum sfârșit! Cântăreața a dezvăluit că numele i-a apărut în vis.

”Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele (râde). Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis”, a declarat Nicole Cherry pentru VIVA.

