Nicoleta Dragne, moment de cumpănă, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. ,,Cineva conducea cu foarte mare viteză”

Nicoleta Dragne a traversat șocul vieții ei, în urmă cu doar două săptămâni, în seara de Crăciun. În timp ce se afla în mașină însoțită de fiul ei, fosta ispită de la ,,Insula Iubirii” mergea la țară. Pentru a nu prinde trafic, vedeta a decis să plece în jurul orei 04.00 dimineața, când condițiile de afară nu erau unele favorabile.

O mașină i-a tăiat calea, însă norocul ei a fost că nu conducea cu viteză mare și a reușit să frâneze la timp. Din cauza faptului că era ceață densă afară, traficul era destul de îngreunat. Deși a fost pe punctul de a-și pierde viața, vedeta consideră că, în cazul ei, a fost vorba de noroc.

Nicoleta Dragne a fost pe punctul de a-și pierde viața

Însărcinată în 8 luni de zile și cu băiețelul de doar câțiva ani în mașină, neatenția unei șoferițe îi putea fi critică Nicoletei Dragnea.

,,Era ceață și cineva conducea cu foarte mare viteză în ceața respectivă, pur și simplu mi-a tăiat calea, nu aveam cum să văd, nu vedeai la nici măcar 2 metri în față. S-a întâmplat în afara Bucureștiului. Plecasem să mă duc la țară și am zic să plec devreme să nu prind trafic și să doarmă și Vladi, să nu-l am treaz, că am condus câteva ore.

Am mers foarte încet și norocul meu a fost că a venit o altă mașină din față, iar eu am văzut mașina din față și am încetinit, aproape că eram oprită cum ar fi, mă deplasam, dar foarte încet și m-am gândit că nu mă vede cel din față, era ceață, nu vedeai nimic. Era 3-4 dimineața”, a povestit Nicoleta Dragne, potrivit spynews.ro.

Vedeta a avut noroc cu șoferul din față

Nicoleta Dragne a mai spus că, dacă nu era o mașină care să-i vină din față, nu ar fi redus viteza mașinii sale. Deși nu conducea cu mare viteză, în astfel de condiții meteorologice, viteza cu care se deplasa șoferița era mult prea mare, a mai spus vedeta.

,,Ăsta a fost norocul meu, că eu l-am văzut pe cel din față și am încetinit și fix atunci mi-a tăiat mașina aia calea. Dacă nu venea cel din față, eu nu încetineam, eu deși mergeam foarte încet nu opream mașina și el intra direct în mine.

M-am speriat foarte tare, nu știam ce s-a întâmplat, nu vedeai nimic. Eu nu m-am gândit că un om normal ar putea să conducă cu viteză pe vremea aia, nu aveai cum, și în intersecție, a venit din dreapta mea”, a continuat Nicoleta Dragne, pentru sursa de mai sus.

,,Era o fată care spunea că ea nu-și amintește”

Vedeta și-a încheiat mărturisirea spunând că, la volan, era o tânără care nu știa ce s-a întâmplat.

,,Eu asta am crezut, că e un bărbat și că a băut, că era noaptea de Crăciun, spre a doua zi, dar era o fată care a spus că ea nu-și amintește că nu știe ce s-a întâmplat.

Am oprit mașina, am coborât și am vorbit cu ea. Acolo e un fel de intersecție în curbă, ai drum numai în dreapta, în stânga nu e drum, era să intre în curtea celorlalți, habar n-am cum a făcut”, a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă.