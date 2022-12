Nicoleta Dragne, aproape imobilizată la pat! Cu ce probleme se confruntă fosta ispită în a doua sarcină

Nicoleta Dragne se pregătește să devină mămică pentru a doua oară. Fosta ispită nu mai are mult timp până când își va strânge bebelușul în brațe, pentru prima oară. Însă, bucuria îi este umbrită de problemele de care s-a lovit în ultimul timp. Se pare că aceasta este o graviduță ghinionistă și are parte de o sarcină destul de grea.

Se spune că nicio sarcină nu seamănă cu alta, iar asta a simțit-o și Nicoleta Dragne, pe pielea sa. Dacă prima dată nu a avut niciun fel de problemă și sarcina a fost destul de ușoară, lucrurile s-au schimbat. Fosta ispită se confruntă cu o sarcină destul de grea ce i-a provocat multă durere. Acum, graviduța abia se mai poate mișca și este aproape imobilizată la pat. O macină dureri de oase destul de severe și abia poate să mai stea în picioare.

Cu toate acestea, Nicoleta Dragne este cât se poate de fericită. O să fie mămică de băiat pentru a doua oară. Aceasta deja a făcut toate pregătirile și așteaptă cu nerăbdare momentul cel mare.

„Am probleme cu oasele la picioare, nu pot să mai merg, asta e singura problemă. Nu pot să stau în fund, dacă stau întinsă mă doare și întinsă. Medicii spun că se pregătește corpul pentru naștere, dar așa ceva n-am avut la prima sarcină. Dacă nu te-ai mai lovit de asta, nu știi ce să faci.

În februarie o să nasc, mai am de tras puțin. Voi avea un băiețel, am cred că trei dulapuri de haine. Am o grămadă de hainuțe de băiețel, sora mea a avut primul copil, tot băiat, și tot ce a fost la el au venit la mine. Apoi hăinuțele de la băiețeii prietenelor mele au venit tot la noi, iar apoi eu ce i-am dat lui Vladi, ce am cumpărat, ce am donat. Dar oricum am haine de cred că mai pot să fac 10 copii. Nu e problemă de haine, nu e problemă de nimic, am absolut tot.”, a declarat Nicoleta Dragne, potrivit spynews.ro.

Nicoleta Dragne, planuri de sărbători

Nicoleta Dragne se pregătește de sărbători, însă nu are planuri prea mari, având în vedere circumstanțele. Crăciunul o să îl petreacă acasă, alături de familie și prieteni și o să fie unul ca la carte. Fosta ispită chiar o să fie vizitată și de Moș Crăciun. De Revelion, Nicolata Drgane va merge la un restaurant, însă, nu plănuiește să petreacă până dimineață. Aceasta va face scurt prezența, iar apoi își dorește să se întoarcă acasă.

„De Revelion vom merge la un restaurant cu familia și prietenii, eu să văd, spun că merg, dar probabil voi sta și eu acolo 30 de minute, că serios, nu pot să mai stau în picioare, să merg, iar apoi fug repede acasă, iar de Crăciun vom fi acasă cu familia, cu prietenii, am zis să aducem un Moș Crăciun pentru piticei, cum se fac sărbătorile acasă. Nu facem nimic spectaculos, sărbătorile se fac așa în familie”, a mai spus Nicoleta Dragne.

