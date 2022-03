Nicoleta Dragne, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” s-a despărțit de tatăl copilului ei: ”Sunt o femeie puternică”

Învitată în podcastul Oanei Radu, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și-a deschis sufletul și a vorbit mai deschis ca niciodată despre viața sa personală, dar și despre motivul pentru care s-a despărțit de tatăl copilului ei.

”Detectorul de minciuni” al Oanei Radu a scos la iveală detalii ”picante” din viața personală a fostei concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Nicoleta Dragne, fosta concurentă ”Bravo, ai stil! Celebrities” s-a despărțit de tatăl copilului ei

Într-un puseu de sinceritate Nicoleta Dragne a povestit despre relația pe care o are cu tatăl copilului ei, după ce au decis să pună punct relației. Fosta concurentă ”Bravo, ai stil! Celebrities” a dezvăluit faptul că fostul partener se implică constant în creșterea fiului lor.

”Eu îmi cresc copilul singură acum. Sunt o femeie puternică. Mă ajută mama ocazional, în rest nu. Stau eu sau Alin când vine în București. Noi nu mai suntem împreună. El se implică în creșterea copilului, s-a implicat de când am născut. Este un tată implicat, din toate punctele de vedere. Mă ajută cu tot”, a spus Nicoleta Dragne.

Nicoleta Dragne a ținut să menționeze faptul că nu regretă nimic din cele întâmplate, cât despre motivul pentru care cei doi nu ma sunt împreună, se pare că totul s-a întâmplat prea repede, iar cei doi părinți nu au avut timp să se descopere în totalitate:

”Relația s-a rupt între noi, noi nu ne-am mai înțeles. Eu n-am simțit că ne-am despărțit din cauza copilului, pentru că eu nu m-am schimbat după ce am născut. Noi ne-am cunoscut și eu am rămas însărcinată foarte repede, nu am avut câțiva ani în spate, să ne cunoaștem. Practic a venit totul repede așa. Nu regret nimic. Facem tot ce trebuie pentru copil”, a mai spus Nicoleta Dragne, în emisiunea prezentată de Oana Radu.

Sursa foto: Arhivă CANCAN