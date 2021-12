Nicoleta Luciu l-a înșelat pe Dinu Maxer cu Nuțu și Sile Cămătaru: „Aveam cele mai frumoase fete!”

Nuțu Cămătaru a făcut dezvăluiri neașteptate în cartea ”Dresor de lei și de fraieri”, scrisă de Codin Maticiuc despre viața liderului clanului Cămătarilor. Deși nu se dau nume, printre rânduri, se pot citi personaje feminine extrem de cunoscute în lumea mondenă a României.

”Am cenzurat despre femei… Nu am vrut să atragem antipatie, altele s-au căsătorit, au copii, sunt măritate la casa lor, e mai frumos așa…”, mărturisea Nuțu Cămătaru la lansarea cărții ”Dresor de lei și de fraieri”, iar Codin Maticiuc aducea lămuriri suplimentare: ”Erau multe celebre… Dacă presa se aștepta să vadă nume, trebuia să se știe că eu, care am mai scris o carte în care apăreau întâmplări, dar fără niciun nume”.

Cum a cunoscut-o Nuțu Cămătaru pe Nicoleta Luciu

Nuțu Cămătaru a dezvăluit și cum a cunoscut-o pe Nicoleta Luciu, fără să dea prea multe detalii despre natura relației lor. ”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, explică Nuțu Cămătaru.

Printre rânduri, o parte din trecut iese la iveală. Se pare că una dintre cuceririle celebrului interlop a fost nimeni alta decât Nicolela Luciu. Acest lucru a fost confirmat chiar de Nuțu Cămătaru, într-o declarație publicată ân 2006 în ziarul Averea.

Ce spunea Nuțu Cămătaru în urmă cu 15 ani

”N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansează la «Surprize, Surprize!» pentru Andreea Marin și multe altele!

Păi Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treaba. Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?!

Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, s-a confesat Nuțu Cămătaru din spatele gratiilor.

Partea cea mai urâtă a acestei povești din trecut este faptul că la acea vreme Nicoleta Luciu era iubita lui Dinu Maxer, cel cu care a avut o relație de 8 ani (din 1997 până în 2005), iar poveștile cu Nuțu și Sile Cămătaru s-au petrecut în 2003…

