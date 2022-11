Nicoleta Luciu revine pe micile ecrane! Cu ce post de televiziune a semnat

Fostul sex simbolul României revine pe micile ecrane din România. Nicoleta Luciu (42 de ani) și-a negociat la sânge noile apariții la TV, iar pentru fiecare participare primește o mică avere.

Nicoleta Luciu nu poate sta departe de televiziune și la aproape 8 ani de când a renunțat la viața mondenă, vedeta va apărea în mai multe emisiuni televizate. Fostul iepuraș Playboy va avea chiar propria emisiune, însă va lua parte și la alte showuri în postura de invitat.

Nicoleta Luciu câștigă o mică avere pentru fiecare apariție TV

Potrivit surselor din trustul Intact Media, Nicoleta Luciu și-a vândut scump imaginea, iar pentru fiecare apariție va fi remunerată cu aproximativ de 20.000 de euro.

„Nicoleta și-a vândut scump imaginea, astfel că ea va primi, lunar, în jur de 20.000 de euro, în funcție de numărul aparițiilor.

Nicoleta Luciu va avea și propria ei emisiune, săptămânală, i se pregătește și un rol într-un serial tv, dar va participa, episodic, și la altele, cum ar fi ca jurat la iUmor, post rămas liber după demisia lui Mihai Bendeac”, a spus o sursă din trustul Intact, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

După ce și-a făcut intrarea în glorie și a luat parte alte trei filmări, doar ca invitată, printre care și la emisiunea „Prețul corect” și ”iUmor”, Nicoleta Luciu a semnat un contract, pe doi ani, cu postul de televiziune Antena 1.

Nicoleta Luciu se pregătește temeinic pentru următoarele apariții în fața telespectatorilor și a declarat că alimentația sănătoasă reprezintă cheia spre un corp de vis și o sănătate de fier.

„În general, am mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop! Și nu mai mănânc de vreo patru ani.

Carne, mai gust, când mai fac perișoare sau când gătesc. Stau multe ore în bucătărie. Nu rezist să nu mănânc, însă, atunci când fac tiramisu, le pun la fiecare, iar eu iau direct din polonic”, povestea Luciu, în urmă cu ceva timp.

Dieta care a ajutat-o pe Nicoleta Luciu să slăbească 32 de kilograme în 2 luni

Ce conține, de fapt, dieta care a ajutat-o pe fosta „Miss România”, acum mamă a patru copii, să scape de 35 de kilograme în două luni?

Regimul este diversificat și presupune consumul a 1.000 – 1.500 de calorii pe zi. Dieta este formată din 5 mese zilnic și se bazează pe supă de pui și compot.

Supa de pui trebuie să conțină 100 de grame de carne slabă și 300 de grame de legume. În timpul zilei, trebuie să consumi și două batoane fitness, dar și mere, sub formă de compot.

Treptat, poți introduce în alimentația ta și 500 de grame de iaurt cu fulgi de grâu germinat, salate și pește la grătar.

Pe de altă parte, compotul se face din 7 sau 8 mere. Fructele se feliază sau se taie cuburi, se fierb în doi litri de apă și nu se adaugă, sub nicio formă, zahăr.

Merele trebuie să se înmoaie în urma procesului de fierbere. Compotul se consumă drept gustare.