Nicoleta Voicu are mari probleme financiare. Artista trăieşte cu 200 de lei pe lună

Nicoleta Voicu are mari probleme financiare. Din cauza pandemiei, nu mai este chemată atât de des la evenimente, iar din acest motiv şi veniturile s-au micşorat. O altă problemă despre care interpreta a vorbit este plata facturilor care în timpul iernii ating sume uriaşe.

În cadrul unui interviu recent, Nicoleta Voicu a făcut o serie de declarații despre problemele cu care se confruntă. Tot mai multe persoane se plâng de facturile uriaşe la curent şi gaze, iar printre acestea se numără şi cunoscuta artistă.

Aceasta a povestit faptul că a primit o factură de 1.200 de lei, ceea ce i se pare foarte mult. În acelaşi timp, interpreta a recunoscut că îi este din ce în ce mai greu să ajungă la zi cu plăţile.

”Am primit o factură de 12 milioane, în bani vechi (1200 lei), este o regularizare și o factură, cea mai recentă calculată, regularizarea de vreo 440 lei, adică patru milioane patru sute. Diferența de vreo 6 milioane, este consumul de pe ultima lună. Foarte mult! Foarte mult! În condițiile în care, așa cum se știe, activitatea noastră artistică, deși avem spectacole și activități artistice la jumătate sau la 30% din capacitate, este inexistentă!”, a declarat Nicoleta Voicu, în cadrul unei emisiuni TV.

Artista trăieşte cu 200 de lei pe lună

Totodată, Nicoleta Voicu a dezvăluit că primeşte o indemnizaţie în valoare de 2.200 de lei pentru că este artist cu acte în regulă, însă aceşti bani nu sunt suficienţi. Pe lângă facturile pe care le primeşte, artista trebuie să plătească și rata apartamentului său, în valoare de 700-800 de lei.

”Deci, practic, venit zero! Iar acea indemnizație pe care am primit-o noi, artiștii, cu acte în regulă, acum este de 2200 de lei. Și dacă adunăm bine, factura de 1200 și rata mea la bancă de 700/ 800 de lei, vreo 2000 de lei doar aceste două cheltuieli! În codițiile în care eu am un apartament cu două camere foarte mici! Deci, cred că o cameră este cât o chilie a unui călugăr și doar pe aceea o încălzesc! Nu locuiesc în amândouă!”, a continuat ea.

În final, cântăreaţa a mărturisit faptul că de la lună la lună ajunge să trăiască cu 200 de lei, însă încearcă să se descurce: „Cu 200 de lei și supraviețuiesc din rezerve, rezervele din această indemnizație pentru care noi, cei care am primit, să plătim un impozit la acei bani și aștept o eșalonare pe 12 luni, la sumele primite până acum, iarăși dintr-un venit pe care nu-l am!”

Sursă foto: Arhivă Cancan