Niculina Stoican a recunoscut tot, după moartea lui Petrică Mâţu Stoian! Ce remuşcări are cântăreaţa? Puţini se aşteptau la asta...

Niculina Stoican explicat care era, de fapt, relația dintre ea si regretatul Petrică Mâțu Stoian. după ce Doru Gușman (impresarul regretatului Petrică Mâțu Stoian) a acuzat-o pe artistă că l-ar fi înjosit și umilit pe artist.

Niculina Stoican a făcut parte din echipa de artiști care s-a ocupat de pregătirea priveghiului regretatului interpret de muzică populară, Petrică Mâțu Stoian.

”Este foarte greu, dar eu am norocul unui colectiv impecabil care m-a susţinut şi a fost alături de mine încă din clipa în care am aflat ce s-a întâmplat cu Petre şi până în momentul în care Petre a ieşit din curtea instituţiei şi a plecat la Teatrul Naţional. A fost cumva o formă de recunoştinţă a mehedinţenilor în plus faţă de i-a dăruit Gorjul şi Doljul. A fost foarte greu, dar cred că cel puţin din punctul meu de vedere şi pentru sufletul meu greul începe de acum încolo, pentru că nu va mai fi fizic. Cântecele lui vor rămâne, dar nu va mai fi fizic şi atunci pentru cei care aveau nevoie de el. Eu nu mă întâlneam foarte des cu el”, a povestit Niculina Stoian pentru România TV.

Niculina Stoican, în lacrimi, la TV

Invitată la emisiunea lui Măruță, Niculina Stoican a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre ultima conversație avută cu Petrică Mițu Stoian, dar și despre ce a însemnat la nivel personal relația cu maestrul.

”Eu și Petrică Mîțu am fost unul pentru celălat stâlpii Mehedințiului în lume”

Artista a menționat că Petrică Stoian era foarte meticulos și autocritic și câteodată spunea în glumă că i-a trecut vremea, însă Niculina îl încuraja mereu.

”Bună dimineața! oarte frumos sună piesa de pe scenă, iar el mi-a spus „Nu s-a simțit gâjâiala mea vocală?”. Eu i-am răspuns „Nu ai nicio gâjâială, este prezența ușor răgușită a timbrului vocal, specific zonei de la munte și tu ști asta” și el zice „Nu mai contează, trăim din nume și eu i-am zis tu nu ești la faza să trăiești din nume, mai ai multe de spus.”, a relatat artista.

Niculina Stoican a izbucnit în lacrimi când și-a amintit că un alt aspect care o lega de maestru este faptul că amândoi erau din zona Mehedinți. ”Eu și Petrică Mîțu am fost unul pentru celălat stâlpii Mehedințiului în lume. Eu îl știam undeva, el mă știa pe mine undeva, restul nu avea importanță. Sunt foarte fericită și împăcată că am făcut tot ce era bine pentru el, că l-am onorat așa cum era”, a mai spus artista.