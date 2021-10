Nicușor Craiu, un cunoscut fotbalist va participa cu iubita la Insula Iubirii Spania

Fotbalistul Nicușor Craiu va participa la o emisiune TV împreună cu iubita sa. Cei doi îşi vor testa dragostea la Insula Iubirii Spania, însă speră că se vor întoarce împreună acasă. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla, având în vedere faptul că în show totul este imprevizibil.

În 2014, Nicușor Craiu juca pentru Real Madrid, iar de atunci a încercat să se ridice la nivelul marilor sportivi. În prezent, la cei 22 de ani, tânărul îşi încaercă norocul în lumea televiziunii, însă nu singur ci alături de iubita sa.

Stabilit în Spania, Nicușor Craiu și iubita lui, un fotomodel renumit, vor participa la „Insula Insula”, o emisiune foarte populară din Spania.

Cei doi se numără printre cele patru cupluri care au curaj să îşi testeze limitele şi să vadă astfel dacă pot rezista tentaţiilor, dar mai ales ispitelor care ar putea să îi pună în încurcătură.

Cine este Nicușor Craiu

Din cauza accidentărilor pe care le-a suferit de-a lungul timpului, tânărul nu a reuşit să ajungă foarte departe în cariera sa. În schimb, acesta este cosiderat un jucător extrem de talentat.

La numai 12 ani a ajuns la juniorii lui Real Madrid, după ce a impresionat la Rayo Vallecano.

„La Rayo, în primul sezon am marcat 79 de goluri, un record pentru club, iar în al doilea an am jucat la o categorie mai mare de vârstă şi am ieşit din nou golgeter. La Real am ajuns în vară, după ce tatăl meu refuzase o ofertă de acolo mai înainte, considerând că nu era timpul să fac acest pas”, potrivit gsp.ro.

„Eram atacant, dar acum sunt mijlocaş. Antrenorul mi-a zis că viitorul meu este acest post pentru că sunt puternic fizic şi pot trage după mine întreaga echipă. Marii fotbalişti ai lumii au evoluat şi ei pe acest post. Eu vreau să evoluez pentru naţionala României şi, dacă voi fi convocat, voi da totul pentru ţara mea pentru că, până la urmă, sunt român„, spunea Nicușor în 2010.

