Loredana Groza, complet nemachiată și necoafată. Cum a fost surprinsă artista pe străzile Capitalei

Loredana Groza a fost surprinsă recent de paparazzii pe străzile din București fără pic de machiaj pe chip. Cântăreața a atras puțin atenția prin înfățișarea cu care s-a prezentat, având în vedere că pe rețelele de socializare și la televizor apare cu un look intact, precum o tânără de 20 de ani.

Fotografii evz.ro au surprins-o pe Loredana Groza într-o ipostază neașteptată. Îmbrăcată în trening și cu papuci în picioare, artista a uimit prin faptul că nu a apărut cu look-ul perfect așa cum obișnuiește s-o facă de fiecare dată. Cântăreței i se văd acum adevăratele trăsături. Imaginile făcute publice demonstrează faptul că rețelele de socializare idealizează ideea de perfecțiune, mai ales prin filtrele și aplicațiile de editare foto pe care toate tinerele și majoritatea vedetelor le folosesc acum.

„Nu am nicio operație estetică”

De o bună perioadă de timp, Loredana Groza e criticată pe rețelele de socializare de fani că a exagerat cu operațiile estetice. Într-un interviu, cântăreața a uimit prin faptul că a declarat că nu are nicio operație estetică.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana la Antena 1.