Nikita, de urgență la spital! Vedeta a fost atacată în centrul Capitalei. „Sunt tumefiată, am fost la urgență până azi de dimineață”

Momente de coșmar pentru Nikita. Vedeta a fost atacată de mai mulți indivizi în Centrul Vechi din Capitală. Cum se simte blondina după ce și-a petrecut toată noaptea la spital?

Nikita se plimba cu un prieten în Centrul Vechi din București atunci când a avut loc atacul. Bărbatul venise din Franța special pentru a se întâlni cu blondina. Au urmat adevărate clipe de coșmar pentru cei doi. Au fost atacați de niște indivizi necunoscuți. Din păcate a fost nevoie de intervenția polițiștilor și a cadrelor medicale.

Nikita și-a făcut debutul în lumina reflectoarelor în urmă cu mulți ani și a devenit una dintre cele mai îndrăgite vedete. A petrecut o bună bucată de timp în Spania, împreună cu fiicele sale, departe de atenția publicului. S-a întors recent în România, lucru care i-a bucurat pe fani, mai ales că este foarte activă pe TikTok.

Din nefericire, seara trecută, Nikita a trăit un episod greu de uitat. Vedeta a fost atacată de mai mulți indivizi în Centrul Vechi din București, acolo unde se întâlnise cu un prieten.

În urma incidentului, vedeta a suferit leziuni serioase, iar prietenul ei a avut nevoie de asistență medicală de urgență. Nikita a rămas și fără telefonul mobil, iar prietenul ei i-au fost furați toți banii.

„Aseară am avut o întâlnire cu un prieten care a abia a venit din Franța, să-mi compună niște piese, și m-am întâlnit cu el în Centru Vechi. La un moment dat am vrut să merg la mașină, iar atunci un grup de băieți a început să ne taie calea.

În urma incidentului vedeta a fost transportată de urgență la spital, acolo unde a rămas până în orele dimineții.

Acum, Nikita vrea să meargă la INML pentru a obține un certificat medico-legal. Vedeta susține că a fost agresată fără a provoca pe cineva. Mai mult, aceasta este de părere că atacatorii fac parte dintr-un grup infracțional care atacă oamenii pe stradă și apoi îi jefuiesc.

„După i-au luat la bătaie pe alții într-un club, tot ei, le-au spart nasul și lor și au ajuns la spital. Acum aștept să mă duc la INML, e o tâlhărie în grup infracțional, acești băieți se iau de grup aiurea, te iau la bătaie, iar restul acționează și te fură. Sunt tumefiată, am fost la urgență până azi de dimineață și acum am ajuns acasă că nu mai puteam să stau acolo pe holurile spitalului. Eu cred că totul a plecat în momentul în care am scos niște bani să-i dăm la niște amărâți și ne-au văzut și după ne-au atacat. Mie mi-au furat un telefon”, a mai dezvăluit vedeta.