Nikita trece prin momente grele! Marea suferință din viața blondinei: „Nu mai rezist”

Deși apare mereu cu zâmbetul pe buze, Nikita trece printr-o mare suferință de când s-a întors în România. Se pare că sufletul îi este măcinat de un dor nemărginit și chiar s-a îmbolnăvit din această cauză. De ceva timp, aceasta trece prin momente grele, iar acum și-a deschis inima și a vorbit despre suferința pe care o îndură.

De o bună perioadă, Nikita a părăsit România și trăiește în Spania. Blondina a reușit să își construiască acolo o viață și spune că nu se va mai întoarce în țara natală. Însă, de câteva luni, acesta a revenit pe plaiurile natale într-o bine meritată vacanță. Dar se pare că aerul din țară nu îi priește și abia așteaptă se întoarcă în Spania. Chiar dacă se bucură de o perioadă frumoasă aici, Nikita este măcinată de dorul fetițelor sale și spune că s-a și îmbolnăvit din această cauză.

De când s-a întors în România, Nikita se bucură de o popularitate ce o măgulește, însă zilele devin tot mai grele pentru blondină. Recent, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre mare suferință pe care o trăiește în prezent. Mai exact, se pare că blondina se stinge de dorul fetițelor sale, care sunt în Spania.

Chiar dacă vorbește zilnic cu fiicele sale, care au rămas în grija surorii sale și a tatălui uneia dintre ele, Nikita suferă de dorul acestora. A mărturisit că simte că nu mai poate rezita, iar dorul o macină. Tocmai de aceea, Nikita a hotărât că imediat după sărbătorile pascale se va întoarce în Spania și nu o să mai revină în România pentru o lungă perioadă.

„Fetițele sunt foarte bine, sunt în Spania. Sunt fericite, le-am cumpărat tabletă, treninguri. O să le aduc și pe ele în România. Ele stau acolo cu sora mea și cu tatăl unuia dintre fete, polițist, cel cu care am fost logodită, în Spania. Totul e ok.

Deși este hotărâtă să plece în Spania și să nu se mai întoarcă în România, Nikita a mărturisit că s-a simțit foarte bine în țară. Aceasta s-a arătat impresionată de felul în care au primit-o fanii ei și de popularitatea pe care a căpătat-o.

„O să rămân în Spania. În România am venit doar în vizită. Îmi iubesc fanii foarte mult, cunoștințele, relațiile, dar de când am devenit în România parcă am altă valoare. Știi cum se spune, pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Și înainte lumea era așa, dar să sară așa lumea pe tine, toți că vor poze, chiar mă simt flatată”, a mai spus Nikita.