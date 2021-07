Nimeni nu se aștepta la asta! Ana Morodan și Killa Fonic au format un cuplu: ”M-a cerut în căsătorie”

Nimeni nu se aștepta la asta! Ana Morodan și Killa Fonic au format un cuplu. Dezvăluirea a fost făcută abia acum de ”Contesa digitală”.

Ana Morodan a fost invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, pentru a vorbi despre secretele sale la rubrica ”Spui tot sau îți va lua gura foc?”. Blondina a dezvăluit că este obișnuită cu mâncarea iute, dar nu se aștepta ca provocarea să fie chiar atât de dificilă.

Una dintre dezvăluirile uluitoare făcute de "Contesa digitală" a fost faptul că s-a iubit cu nimeni altul decât… Killa Fonic: "E super bărbat! Crede-mă", i-a spus Ana lui Cătălin Măruță. Iar dezvăluirile șocante nu s-au oprit aici! Întrebată cu ce bărbat din showbiz ar merge la altar, vedeta a spus că s-ar mărita cu fostul iubit. Ba chiar, potrivit mărturisirilor făcute de ea, artistul ar fi cerut-o în căsătorie pe vremea în care formau un cuplu.

”Ana Morodan: Dacă ar fi, ar fi tot Killa. M-a cerut. Întreabă-l.

Cătălin Măruță: E o diferență de vârstă…

Ana Morodan: A, deci mă faci bătrână pe mine și pe ăla tânăr? Și eu am suferit o dramă când am auzit că are 32 de ani, am crezut că are 23. (…)

Cătălin Măruță: Asta cu măritatul e o nebunie a ta?

Ana Morodan: Nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu cred în asta. Nu am chef să mă mărit. Dacă divorțează Harry de Meghan (n.r. Prințul Harry și Meghan Markle), să mă anunți, o să mă mărit”, a fost discuția dintre Cătălin Măruță și Ana Morodan.

De ce a făcut dezvăluirea abia acum?!

Curios să fle mai multe detalii despre relația ei cu Killa Fonic, Cătălin Măruță a întrebat-o pe artistă de ce a hotărât să mărturisească povestea ei de dragoste cu artistul abia acum. Cei doi amorezi au reușit să-și țină ascunsă relația departe de ochii curioșilor, iar acum dezvăluirile "Contesei digitale" ridică multe semne de întrebare.

”Să nu uitați că am avut o relație cu Killa Fonic. De 3 ani de zile, dacă nu am zis-o, fix acum mi-a venit. Băiatul ăla mă cunoaște foarte bine, știe că nu aș fi zis niciodată chestia asta. Să te gândești tu de ce am vrut să se știe fix acum”, a mai spus Ana Morodan.