Nimeni nu se aștepta la asta! Nicoleta Luciu, călugăriță?!

Nicoleta Luciu, în vârstă de 41 de ani, a devenit cunoscută în urma apariţiilor TV, dar şi a rolurilor din telenovelele în care a jucat de-a lungul timpului. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că îndrăgita vedetă a visat toată viața să devină călugăriță. Iată ce declarații a făcut recent.

Nicoleta Luciu a dispărut de câţiva ani din lumina reflectoarelor, deşi s-a bucurat de un succes răsunător în industria divertismentului. Şi-a făcut debutul în lumina reflectoarelor ca asistentă de televiziune, în emisiunea matinală a lui Horia Brenciu. Ulterior, și-a descoperit o altă pasiune, actoria, și a jucat în mai multe telenovele.

Chiar dacă şi-a ales un alt drum în viaţă, Nicoleta Luciu a dorit să devină călugăriță. Însă, acest lucru nu a fost posibil pentru că vedeta a fost nevoită să muncească de la o vârstă fragedă.

În urmă cu ceva timp, aceasta spunea că a visat tot liceul la momentul în care o să facă acest pas, însă, greutăţile vieţii au făcut-o să renunţe la acest vis.

„La 18 ani îmi imaginam că o să fiu într-o mănăstire, călugăriță. Vorbesc serios. Tot liceul asta am visat. Să devin călugăriță. Dar între timp am mai făcut niște job-uri pe lângă școală, pentru că aveam nevoie de bani, nu aveam o viață chiar roz. Când am văzut că pot face bani ușor, muncind, mie nu mi se părea ca era o muncă.

Era o plăcere să mă duc să lucrez ca hostess, sampling, împărțeam tot felul de pliante pe la stopuri. Îmi mai luam și câte o înjurătură că îi deranjam la geam, mai stăteam la câte o gură de metrou, stăteam în curent”, a declarat Nicoleta Luciu, în urmă cu ceva timp.

De nu mai vrea Nicoleta Luciu să apară pe micile ecrane

În cadrul unui interviu mai vechi, Nicoleta Luciu a explicat faptul că a primit mai multe oferte din partea televiziunilor, însă le-a refuzat pe toate. Bruneta spune că nu i se mai potriveşte niciun format, dar nici nu mai are curaj să se aventureze aşa cum ar fi făcut în tinereţe.

„Nu sunt oferte ca lumea. Le-am refuzat pe toate, nu vreau să fiu o chestie în plus, de umplutură pe la emisiuni. Dacă ar fi să fie ceva statornic, săptămânal… Iar la concursuri, gen Asia Express, aș spune nu, lipsesc prea mult de acasă. Dar nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul. Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată. Sunt prea bătrână să mai apar la televizor.

Știi vorba aia, fuse și se duse. Acum, din păcate, scandalul vinde, românului asta-i place… Noi am prins niște vremuri foarte bune, acum e altceva, din păcate. Nici contractele nu mai sunt cum au fost, oamenii parcă nu mai au sentimente în ei, parcă s-au robotizat. Mă gândesc cum reacționam când ne întâlneam între noi. Cine ne-a ținut pe noi în frâu, nu ne-a lăsat să ni se urce la cap.

Noi nu am crescut în atmosfera aia în care toată lumea să facă ce vrei tu. Când apari tu, toată lumea să fie la picioarele tale. Dar stai, că nu e așa…Mă bucur că am prins niște timpuri foarte frumoase, îmi pare rău de fetele astea de acum ce apar la televizor, de ce vremuri trăiesc”, a declarat Nicoleta Luciu la Playtech.ro.