Nimeni nu știa asta despre Carmen de la Sălciua! Ce poate face artista în doar 15 minute

Cea mai sexy artistă din muzica populară și de petrecere, Carmen de la Sălciua, reuşește să-i încânte pe oameni cu vocea şi melodiile ei, iar puțini știu că îşi compune singură versurile si muzica pieselor pe care le cântă și asta doar în 15 minute, după cum a declarat chiar artista.

Cea mai recentă piesă lansată de artistă, „Coboară Doamne pe Pământ”, a fost scrisă și compusă în doar 15 minute, și se bucură de un real succes.

„Povestea piesei e realitatea zilelor noastre pe care din păcate o întâlnim în fiecare zi, peste tot! Mi-a luat 15 minute sa compun piesa „Coboară Doamne pe Pământ”! O dedic celor care au suflet și care nu uită că viața nu înseamnă doar bucurie și momente frumoase! Viața noastră sau a celor din jur poate să fie și așa și cred că noi oamenii ar trebui să fim atât de uniți în momente critice. Cei care ascultă melodia asta simt exact ce simt și eu, sunt sigură de asta căci sufletele bune se atrag! Vă doresc liniște în suflete!”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Drumul către succes… presărat cu greutăți

Drumul spre succes nu a fost deloc unul uşor pentru Carmen de la Salciua, iar cei care au încurajat-o să-şi urmeze visul au fost foarte puţini. Astăzi, însă, a reuşit să ajungă unde şi-a dorit şi să fie una dintre cele mai iubite artiste din muzica populară şi de petrecere! Carmen provine dintr-o familie modesta.

Carmen de la Sălciua și-a deschis sufletul și a vorbit despre drumul ei către succes. „Povestea mea se aseamănă foarte mult cu poveştile acelor artişti care au pornit de la practic nimic şi au ajuns la Totul! Cam aşa a fost şi la mine. Doar ca eu am visat atât de tare sa ajung cântăreaţa incat nimeni nu îmi putea lua visul asta… nu aveam o baza, nu aveam posibilităţi, dar aveam visul şi Credinţa! Cu eforturi mari din partea mamei mele am urmat un Liceu de Muzica, cel din Alba Iulia, unde ma străduiam şi ma luptam sa fiu printre cei mai buni. Dupa terminarea liceului mi-am găsit o formaţie de băieţi tineri cu care am început sa cant la nunţi, la petreceri.. A durat mult pana sa îmi construiesc acest nume, e greu, lumea e plină de compromisuri, dar eu sunt mândra ca nu am făcut nici un compromis şi am aşteptat cuminte ca Dumnezeu sa se ocupe de evoluţia mea! Asta s-a şi întâmplat, iar acum Carmen de la Salciua nu mai e o fata obişnuita, e un artist iubit de atâta lume. Minunea asta îi aparţine lui Dumnezeu şi ma bucur ca m-a ales sa port acest har al cântecului şi sa îl împărtăşesc cu toată lumea care ma iubeşte şi ma asculta!”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru HeyNews.ro.