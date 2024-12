Noi detalii BOMBĂ din scandalul care a zguduit lumea manelelor! ”Frumușelu” lui Dan Bursuc continuă să-și terorizeze colegul: ”Mi-a amenințat mama!” Mesaje grave de pe cont fake cu poză de avocat!

Ziua și scandalul pentru doi maneliști de la noi! În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, declarațiile lui Ionuț de la Moinești, manelistul care spusese că a fost sechestrat, bătut și amenințat de un coleg de breaslă! Este vorba despre protejatul lui Dan Bursuc, cel care se intitulează Ionuț Frumușelu. Ionuț de la Moinești a depus plângere penală pentru privare de libertate, violență, amenințare cu moartea și furt calificat. Dar, amenințările nu s-au oprit aici! La ce tertipuri ar fi apelat protejatul lui Dan Bursuc și familia lui pentru a-l determina pe Ionuț de la Moinești să-și retragă plângerile, aflați în exclusivitate! Treburile se complică, iar situația este fără precedent!

Ionuț de la Moinești susține că a fost victima lui Ionuț Frumușelu, manelistul pe care l-a căutat pentru o colaborare și în care și-a pus toată încrederea. Vă reamintim că manelistul a susținut pentru CANCAN.RO că Frumușelu, care a devenit cunoscut mai degrabă prin relația cu Carmen de la Sălciua decât prin talentul său, ar fi profitat de el. L-ar fi mințit că îl ajută să lanseze melodii împreună, însă acest lucru nu s-a întâmplat decât o dată, iar melodia a fost rapid scoasă de pe Youtube. În schimb, vă reamintim pe scurt, că Ionuț de la Moinești ar fi trebuit să aibă grijă de băiețelul bărbatului. Cântărețul spune că a făcut asta cu plăcere inițial, doar că, în timp, Ionuț Frumușelu și familia lui au început să se poartă urât cu el, iar manelistul ar fi fost lovit, sechestrat și pus să muncească la negru pentru protejatul lui Dan Bursuc. Nici măcar după ce Ionuț de la Moinești a scăpat din casa groazei și a depus plângere penală împotriva bărbatului, amenințările nu s-au încheiat.

Ionuț de la Moinești, mitraliat de Ionuț Frmușelu`! Manelistul l-ar amenința de pe conturi fake

(CITEȘTE ȘI: „Protejatul” lui Dan Bursuc a dat de mare necaz: de la o simplă colaborare s-a ajuns la dosar penal. „Frumuşelu” a profitat de un coleg de breaslă! “M-a invitat la el acasă şi…”)

Ionuț de la Moinești susține că, de când a ieșit în presă și a decis să depună plângere penală la poliție împotriva lui Ionuț Frumușelu, primește constant amenințări. Cele mai recente au fost de la un cont care se prezenta ca avocat în București, însă respectivul profil ar fi fals. Ionuț este convins că fostul colaborator apelează la astfel de tertipuri pentru a-l intimida: „Mă hărțuiește, își face cont fals și îmi dă mesaje amenințătoare. El știe despre mine, știe când am fost în străinătate, cum mă jignea, ce făceam. În mesajele primite știe absolut totul. El nu m-a mai căutat de pe numărul lui pentru că i l-am blocat. Acesta este un cont fake de pe care mi-a scris”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Ionuș de la Moinești susține că nu ia în calcul varianta ca mesajele să fie de la un avocat, mai ales că respectivul cont de Facebook nu are niciun detaliu public: „Nu i-a povestit el unei avocate. S-a folosit de poza ei, este clar, este un cont fals, nu are niciun prieten, doar o poză, se vede clar. I-a dat mesaj și mamei mele de pe acest cont că o să facă închisoare, a amenințat-o, ar face orice ca să mă intimideze. Plus că a dat niște mesaje de amenințare, un avocat nu face așa ceva, dar le este teamă, e clar. Mi-a spus mama să nu îi răspund sub nicio formă că nu am voie să-i răspund de când am făcut plângerea penală, iar un avocat nu se prezintă așa”.

În plus, manelistul susține că nu este pentru prima dată când este amenințat și jignit de pe alte numere și alte conturi. Mai mult, chiar dacă nu s-a înțeles bine nici cu familia lui Frmușelu, cântărețul din Moinești susține că doar Ionuț ar fi în spatele amenințărilor: „Sunt sigur că este el pentru că așa făcea de fiecare dată când ne certam. Îmi dădea mesaje de pe alte numere și mă jignea. Plus că Ionuț Frmușelu este singurul care știe toată povestea, când am mers în străinătate, când m-a chemat din străinătate. Mă învăța să o mint pe mama că sunt la el, iar mama mă știa în străinătate. M-a jignit exact așa cum mă jignea el. Și în mall când am fost, cu el eram. Doar pe el îl bănuiesc, nu pe cumnat, pe sora sau pe alții” , a spus Ionuț de la Moinești.

Ionuț este disperat: „M-au amenințat că o să aibă grijă să nu-mi fie bine”

(ACCESEAZĂ ȘI: Carmen de la Sălciua, în relație cu un bărbat celebru? Cu cine a fost surprinsă cântăreața)

Și cumnatul lui Frumușelu l-a căutat pe Ionuț de la Moinești să-l convingă să-și retragă plângerile făcute, dar nu a apelat la amenințări, ci la o altă strategie. Mai exact, l-a luat cu frumosul: „A încercat și cumnatul lui să îmi spună să îmi retrag plângerea. M-a sunat și mi-a spus că nu știe ce s-a întâmplat între noi și că nu ar fi trebuit să procedez așa, să-l bag pe el. Mi-a spus că o să își ia și el un avocat în caz de orice. I-am spus că nu este cazul că eu nu am ceva cu el. Nu știu ce au avut cu toții cu mine, dar cred că nu le-a convenit că am vrut să plec de lângă ei. Lor le convenea să stau după ei, să am grijă de băiețel și să muncesc acolo. Și m-au amenințat că o să aibă ei grijă să nu-mi fie bine”, a spus manelistul pentru CANCAN.RO.

Ionuț va depune o nouă plângere pentru amenințare cibernetică: „O să merg la București în mai puțin de 24 de ore și o să arăt dovezile, mă așteaptă la secția 21 de poliție. O să arăt că a avut acces la conturile mele și mi-a dat piesa jos. În declarația pe care am dat-o la poliție am zis adevărul”. Mai mult, tânărul este dispus să fie supus unui detector de minciuni, doar să i se facă dreptate și cei care l-au sechestrat și amenințat să plătească: „Eu sunt deschis și la un detector de minciuni să îmi puneți întrebările și eu să vă răspund cu inima curată și sinceră. Eu nu am mințit. El încearcă să minta și să-și scoată imaginea curată în fața publicului”, a conchis el.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.