Noi detalii despre jandarmerița Ștefania! S-a aflat ce i-au făcut medicii în spital

Jandarmerița Ștefania a devenit celebră după ce a fost în mijlocul scandalului din Piața Victoriei. Tânăra a fost bătută și numai intervenția unui coleg, dar și a altor persoane prezente la protest a salvat-o de la lucruri mult mai grave.

De celalaltă parte, au existat voci care susțin că jandarmerița nu a pățit nimic și s-a exagerat cu faptul că a suferit răni în urma participării la protest, iar faptul că a plecat pe picioarele ei din spital a alimentat speculațiile că ar fi sănătoasă.

“Doctorii au hotarat sa o mai tina 24 de ore sub observatie si sa ii faca o tomografie”, au spus surse apropiate pentru Wowbiz.ro. Mai mult, decizia de a fi supravegheată a fost luată,și dintr-un alt motiv. “Tanara politista ar fi trecut prin clipe de cosmar in acea seara, a retrait momentele in care o bateau protestatarii nervosi. Tipa speriata, astfel ca doctorii i-au dat medicamente care sa o sedeze si sa o linisteasca”, au mai povestit persoanele apropiate.

S-a aflat cine sunt huliganii care au bătut-o pe Ștefania

Doi bărbați au fost reținuți de autorități, fiind bănuiți că au agresat-o pe jandarmeriță în noaptea de vineri, în timpul mitingului diasporei. Aceștia ar fi membri ai galeriei CSA Steaua. Agresorii vor fi prezentaţi astăzi judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă, anunță adevărul.ro.

Ionuţ Liviu Cojoacă (30 de ani) şi Claudiu Andrei Dobre (24 de ani), ambii din Bucureşti, sunt ultraşi din nucleul galeriei Clubului Sportiv al Armatei (Steaua), prezenţi la fiecare meci al echipei de fotbal. În urma audierilor de sâmbătă seara, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a emis ordonanţe de reţinere pe numele celor doi, pentru infracţiunile de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.