Noi imagini șocante cu Vlad Pascu, șoferul drogat care i-a ucis pe Sebi și Roberta: ”Sunteți niște terminați!”

Noi imagini cutremurătoare cu Vlad Pascu ies la iveală! Cu doar câteva zile înainte a provoca o adevărată tragedie, tânărul de 19 ani i-a criticat aspru pe „terminații” care se îmbracă „prost”. Comportamentul său arogant depășește orice așteptare.

Iată ce a putut să spună beizadeaua, cu scurt timp înainte să ucidă doi oameni:

„Gen, când o să vină cineva care e îmbrăcat cu Supreme – LV și are Jordan în picioare și, na, etc. etc, și poartă un EP mai *** ca al meu sau, nu știu, poate un Philipp ceva, și-mi vine ăla și-mi comentează ”bă, tu te îmbraci prost rău de tot”, în momentul ăla o să zic: ”da bă, sunt un idiot, mă îmbrac prost.

Până atunci, voi ăia care sunteți niște terminați și purtați Vagabond, și mai duceți-vă-n *** mea, nu mai îmi comentați mie, da! Ați înțeles?”, spune Vlad Pascu în clipul postat pe o rețea socială.

Comportamentul său nu i-a părut pe părinții săi să tragă un semnal de alarmă și să-și dea seama că poate că ar fi cazul să îl ajute, fiind evident că a depășit măsura.

Vlad Pascu se întâlnise de două ori cu polițiștii înainte de a produce tragedia, dar nu a fost testet pentru consumul de substanțe interzise. Oamenii legii nu au intervenit decât după ce a ucis doi tineri și a fugit de la locul accidentului, moment în care a ieșit pozitiv pentru cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Ulterior, tânărul a fost prins și reținut pentru 24 de ore, ca apoi să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Și-a recunoscut vina și este în stare de șoc. Nu a dat nicio declarație până la acest moment.

Familia lui Vlad Pascu, dispusă să plătească pentru crima fiului

La 48 de ore de când fiul lor a cauzat un accident în urma căruia atât Roberta, cât și Sebastian, el de 21 de ani, ea de 20, și-au pierdut viața, familia a făcut un comunicat de presă. Au anunțat că sunt dispuși să le aline, măcar cu bani și scuze, durerea, spunând:

„Înțelegem pe deplin situația, suntem părinți și suntem conștienți că nimic nu poate înlocui un copil. Pierderea unui copil este cea mai mare tragedie pe care un om o poate încerca.

Căutăm să găsim un echilibru și dorim să ne oferim sprijinul și susținerea pentru tratamentele medicale necesare pentru a veni în ajutorul familiilor greu încercate.

Nu încercăm să-l absolvim pe fiul nostru de rigorile legii, suntem conștienți de implicațiile pe care le va avea această tragedie asupra vieții lui și nu încercăm să-l ferim de răspunderea pentru faptele sale”.

