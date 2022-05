CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, o nouă telenovelă. Asta e de zile mari! De această dată, acțiunea se petrece în familia lui Liviu Dragnea, care parcă e lovită de blesteme din toate părțile. După ce fostul șef al României a fost tradus ca la manual de iubita lui, Irina, după cum ați citit EXCLUSIV tot AICI, la CANCAN.RO, acum se pare că problema e în plină desfășurare în mariajul fiului, rotofeiul Ștefănel, a cărui doamnă se pare ca a cam fost tamponată de un puști de foarte mulți bani gata. Tamponată frontal!

Cum am fost informați și cum am lucrat-o + prezentarea personajelor

În urmă cu niște săptămâni, una dintre top 3 surse D.A.S. (Departamentul Anchete Speciale CANCAN.RO) informează reporterul desemnat că “Goe” trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu nora lui Dragnea.

Reporterul nostru demarează verificările și informațiile de bază erau: Ștefan s-a căsătorit cu Gina pe 26 august 2018, evenimentul fiind extrem de mediatizat, ținut la Palatul Snagov.

Toată conducerea României a avut prezența obligatorie, că era nunta fiului Bossului en titre. Gina, fată de preot din Ploiești, nu cea mai cuminte fată de preot, a avut un zvâc în modelling, dar a eșuat pe locul 20 la un concurs de Miss și a ieșit cu acea ocazie din branșă. O viață semi-zbuciumată + 5 ani petrecuți ca iubita rotofeiului.

Pozele de pe contul ei de Insta o prezintă cam dezinvoltă și sexuală, fără îndoială (de văzut NEAPĂRAT galeria foto).

Ultima dată pe Insta s-a pozat cu soțul Ștefan acum mai mult de un an 🙄. Și mai ciudat este că ultima poză postată de ea este chiar cu …. Goe, gen prieteni ei, vechi, regia clasică.

Să trecem la Goe. Îi zicem așa că, nefiind persoană publică, am decis anonimizarea, ce vreau să rețineți este însă că Goe nu vine de la domnul Goe din celebra schiță. Nu. Goe, așadar, e fiul unui bogătaș care a făcut zeci de milioane cu ANRP și care are multe mașini frumoase și scumpe.

Acțiunea pas cu pas: nora lui Dragnea se roagă de mama focului cu Goe la Ghighiu 😂😂😂 gen mori de râs!

Ne-am apucat de treabă și ce să vezi că se întâmplă marți? Ca să înțelegeți, marți dimineață ne-am apucat de treabă, să vedeți ce chestie câteodată, ce înseamnă bulanu’. Cităm fără discernământ din raportul de teren al zilei de marți:

„Ora 15.40 Femeia iese din casa situată în Pipera complex Alexander Residence, și-a luat o jachetă din mașina parcată în față, Mercedes GLE coupe 2020;

Ora 15.43 Goe ajunge la adresa femeii cu mașina lui Perucă – un Range Rover Sport Mansory. Ea și-a lăsat geanta și geaca pe bancheta din spate și s-a urcat pe locul “mortului”.

S-au pupat, un pupat mai mult decât prietenesc, din ce am văzut eu, pe filmare nu se vede din cauza foliei, dar capul nu s-a mișcat pentru a efectua mișcarea normală de sărut pe obraz! Putem deschide imaginile și se poate afirma că e sărut.

Ora 16.21 Ajung la Mănăstirea Ghighiu după o cursă nebună pe autostradă, unde acul bolidului nu a coborât sub 180 km/h. Nu știu cum am scăpat cu viață, dar na, când mergi la mănăstire ai noroc.

Parchează mașina regulamentar în fața mănăstirii, o ajută cu geanta și intră în mănăstire.

Se spun/fac rugăciuni, se pupă icoane la greu, se dau acatiste.

(NU RATA: STENOGRAMELE CARE ARUNCĂ TOTUL ÎN AER! CUM SE FEREAU DE DRAGNEA IUBI-IRINA ȘI PRESUPUSUL AMANT PAUL)

Ora 17.20 Frumoșii părăsesc mănăstirea, ies pe centura Ploieștiului, spre Câmpina. La ultima intrare din centura spre Ploiești părăsesc centura și intră în Ploiești. Ajung la un complex nou de locuințe, de unde o culeg și pe prietena cu cârciuma de cereale, Alina L…, putem presupune că ea le-a făcut cunoștință și le facilitează povestea de dragoste. De verificat cu D.A.S. La ea în cârciumă a fost făcută și poza postată pe Instagram cu cei doi îndrăgostiți. Cei trei mai dau câteva ture și ies din Ploiești.

Ora 18.20 Ajung la Casa Timiș, unde se pun la o masă pe terasa acoperită a restaurantului;

Ora 20.00 Cei trei pleacă împreună de la Casa Timiș spre București;

Ora 20.20 Ajung la Mănăstirea Țigănești, unde se îmbrățișează și, având cadrele, am decis că e suficient și e timpul să bem o bere la o terasă lângă. Să trăiți!”

Aceasta a fost practic povestea originală, nealterată, a zilei, prin ochii reporterilor noștri speciali. Așa s-au desfășurat lucrurile, totul există și în imagini, vorba multă, sărăcia omului.

Dacă cineva are detalii suplimentare, le așteptăm cu drag. Suntem și noi curioși ce se va întâmpla, așa că stăm în continuare cu ochii pe această siropoasă telenovelă.

Într-un final ne exprimăm atât regretul, cât și compasiunea către bărbații Dragnea care vedem că pățesc numai nenorociri.

Mai bine s-ar duce și ei pe la Ghighiu, nu numai damele. Venim cu propunerea să ia totuși și niște măsuri că nu e OK totuși: și Irina și Gina să se dea la vale așa? Și cu cine? Cu un ajutor și un copilaș? În fine, asta e. Ne pare rău.

(VEZI ȘI: IRINA TĂNASE, DECLARAȚII MEGA-EXCLUSIVE DUPĂ DESPĂRȚIREA DE LIVIU DRAGNEA: ”ÎL IUBESC ȘI ÎL AȘTEPT ACASĂ!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.