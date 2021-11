Raluca, fosta noră a regretatului Cristian Țopescu, iubește din nou! După divorțul finalizat în urmă cu un an, fostul model și-a găsit destul de repede fericirea în brațele lui Stelian Stancu, fotbalist care a evoluat, între altele, la Sportul Studențesc și Steaua. Cei doi s-au întâlnit, pentru prima dată, în martie, iar de atunci sunt de nedespărțit. CANCAN.RO are detaliile unei povești de iubire a cărei flacără s-a aprins întâmplător și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cale de împăcare între Raluca și Cristian Țopescu Junior nu a mai existat, deși în spatele lor stăteau aproape șapte ani de mariaj. Fostul model avea să ia decizia, iar divorțul se pronunța în urmă cu un an. Fiecare pe drumul lui.

Fosta noră a reputatului crainic sportiv alegea drumul fericirii. În martie l-a întâlnit pe Stelian Stancu, fost fotbalist la Sportul Studențesc și Steaua. O întâmplare din care a ieșit scânteia.

Stelian Stancu și Raluca s-au cunoscut la salonul ei de înfrumusețare

Chiar Stelian face dezvăluirile. ”Am întâlnit-o, am o relație de dragoste foarte frumoasă cu ea. Ne-am întâlnit în martie, la începutul lui martie, ne-am cunoscut, apoi totul a evoluat…

Prima întâlnire? La ea la salon, printr-o cunoștință comună. Am vorbit, am discutat, apoi am avut o întâlnire, la cină, seara, și după aia relația a evoluat foarte frumos. Ne înțelegem foarte bine. Și ea cu fetița mea, și eu cu băieții ei… Și eu am fost căsătorit, am divorțat acum cinci ani…”, a povestit fostul fotbalist.

Pentru că relația a parcurs noi etape, cei doi s-au și mutat împreună. ”E o relație normală, între doi oameni maturi, ne iubim și asta-i cel mai important. Ne înțelegem foarte bine, locuim împreună.

Planuri? Păi, lăsăm timpul să decidă…Noi vrem să fim cât mai mult timp împreună. Am și fost într-o vacanță, la Roma, acolo locuiește sora mea și am fost în vizită”, a mai spus iubitul Ralucăi.

Stelian Stancu, profesor de sport la British School

Stelian Stancu lucrează, de mai bine de patru ani la British School București, unde e profesor de sport. ”Este foarte bine, e cu totul altceva decât ce se întâmplă la noi în fotbal (râde). Am fost și norocos că am reușit să intru aici, la școală, că nu se ajunge tocmai simplu.

Aici predau sport. Prima dată m-au angajat ca antrenor de fotbal pentru cluburile de după terminarea școlii, după un an mi-au propus să intru în programul normal al școlii.

Au văzut că sunt OK ca om, caracter, profesional și mi-au propus să devin profesor. Am acceptat, normal. Deși sunt anumite sporturi pe care nu le stăpânesc, gimnastică, dans, adică nu pot să zic că sunt foarte priceput aici, dar o să învăț, trebuie”, a dezvăluit Stelian Stancu.

Iubita lui, Raluca, a cochetat cu o carieră de fotomodel în urmă cu aproape un deceniu, fiind atunci protagonista mai multor pictoriale. A apărut şi într-o reclamă, iar în prezent are un blog în care scrie articole despre modă. Raluca deţine şi un salon de înfrumuseţare în Bucureşti, de altfel, acolo unde l-a întâlnit pe Stelian.

