Nostradamus, previziune apocaliptică pentru 2025: ”Un asteroid gigantic va lovi Terra!”

2025 abia a început, așa că este momentul pentru a vedea ce a prezis celebrul Nostradamus pentru acest an. Celebrele sale catrene, considerate de mulți adevărate profeții, au fost de-a lungul timpului interpretate ca anticipând evenimente importante la nivel global. Și pentru acest an, „profetul Apocalipsei” a lăsat în urma sa numeroase predicții, care însă nu creionează un an prea grozav.

Michel de Nostredame, cunoscut sub numele de Nostradamus, a fost un astrolog, medic și scriitor francez din secolul al XVI-lea, faimos pentru lucrarea sa „Les Propheties” („Profețiile”). Publicată în 1555, această colecție de 942 de catrene poetice prezice viitorul, după cum spun unii. De-a lungul timpului, profețiile lui Nostradamus au anticipat eveniment istorice importante precum: ascensiunea lui Adolf Hitler, atacurile din 11 septembrie sau pandemia de COVID-19.

Ce ne așteaptă în 2025, conform previziunilor lui Nostradamus

Pentru anul 2025, catrenele lui Nostradamus sugerează o serie de evenimente tumultuoase. Una dintre cele mai discutate previziuni se referă la un posibil sfârșit al conflictului ruso-ucrainean, care a început în 2022. Nostradamus scrie despre o „armată epuizată” și „monede din alamă galică”, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că ar putea implica Franța și Turcia în rezolvarea conflictului.

„Prin război lung, toată armata va fi epuizată, astfel încât să nu găsească bani pentru soldați; în loc de aur sau argint, vor veni la monede, alamă galică și semnul semilunii,” spun versurile lui Nostradamus.

Asteroizi, epidemii și dezastre naturale

Un alt subiect care alarmează este predicția unei posibile coliziuni a Pământului cu un asteroid sau trecerea extrem de periculoasă a unui astfel de corp ceresc. Această profeție ridică semne de întrebare, mai ales în contextul preocupărilor recente legate de protecția planetei împotriva obiectelor spațiale.

În plus, Nostradamus sugerează o epidemie care ar putea afecta Marea Britanie, descrisă ca o „ciumă antică, mai rea decât dușmanii.” După pandemia de COVID-19, aceste cuvinte capătă o greutate suplimentară.

De asemenea, pentru 2025, Nostradamus prezice și numeroase dezastre naturale. Brazilia, numită de el „grădina lumii,” este vizată în acest an de inundații severe și posibile activități vulcanice care ar putea afecta regiuni întinse din această țară.

Așadar, pentru anul 2025, predicțiile lui Nostradamus nu sunt unele prea roz și anunță numeroase evenimente îngrijorătoare. Rămâne de văzut dacă celebrul profet va avea dreptate și de această dată.

