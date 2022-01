Noua dietă pe care Amalia Năstase o urmează. Vrea să slăbească 15 kilograme

Amalia Năstase este hotărâtă, din nou, să slăbească. După ce reușise să dea jos aproximativ 30 de kilograme anii trecuți, fosta soție a lui Ilie Năstase s-a îngrășat iar în ultima vreme.

Amalia Năstase a spus pe internet că a început o nouă dietă, cu ajutorul căreia vrea să slăbească 15 kilograme. Aceasta spune că are o alimentație echilibrată și consumă preparate gătite special pentru ea, recomandate de către medicul nutriționist.

„Am început de luni. Dar toate chestiile astea se fac ducându-te la doctor. Astăzi am mâncat trei ouă și cu trei felii de bacon. Mănânc foarte bine. Mănânc, îmi și place și nici nu mi-e foame.

Mai târziu mănânc un burger de pui cu avocado și salată, fără pâine, în loc de pâine salată. Aseară am mâncat ceva chinezesc de vită, dar cu tot felul de legume și sos de cocos. Le primesc acasă.’, a dezvăluit Amalia Năstase.

„Este o dietă personalizată de nutriție funcțională cu diete customizate de către dr. Ioana Berciu. Aceste diete sunt concepute în funcție de nevoile fiecăruia, de la femei însărcinate până la cei care au un stil de viață vegan, gluten free, keto, paleo, pentru cei cu probleme digestive și balonare, pentru boli autoimune sau boli inflamatorii și multe altele‘, a mai spus ea.

Fosta soție a lui Ilie Năstase recunoaște că nu se simte prea bine în forma în care se află în prezent și că își dorește să revină la kilogramele pe care le avea în trecut.

„Cel mai mult îmi place să fiu slabă. Nu-mi place să fiu grasă. Nu știu ce vă zic vouă… dar eu nu mă simt bine în pielea mea când sunt grasă. Dar mă simt bine în pielea mea când fac ce trebuie să fac. O să și slăbesc’, a spus ea.

„În viață, fiecare decide ce priorități are și fiecare trece prin perioade mai bune sau mai rele de-a lungul timpului. Eu trec prin perioadele rele tot cu zâmbetul pe buze, glumind mai mult, pentru că dacă iei totul prea în serios, nu mai e nici un haz și greul trece și mai greu.

Acestea fiind spuse, am râs eu și am glumit vreo 7-8 luni în care am fost foarte stresată și am pus vreo 15 kg înapoi din cele pierdute acum trei ani.’, a spus ea.