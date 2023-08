Noua metodă de înșelăciune care face ravagii printre români. Cum sunt păcăliți oameni cinstiți cu ajutorul unor „inginerii” incredibile

Românii sunt escrocați printr-o nouă metodă de înșelăciune. Mai multe persoane au fost păcălite prin stilul „șmen” foarte popular la ora actuală. Iată cum te poți feri și cum îi poți depista pe hoți.

Metoda „şmen” se bazează pe inducerea în eroare, pe moment, a victimei. Ţeparul solicită schimbarea unor bancnote, apoi se „răzgâdește” şi cere banii înapoi, distrage atenţia victimei şi în acelaşi timp încearcă să sustragă din banii primiţi în schimb. Totul se întâmplă sub ochii victimelor în timp record.

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat recent o sentință finală într-un dosar de înșelăciune prin această metodă.

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru că a escrocat mai multe persoane, însă a scăpat de acuzații pentru că faptele s-au prescris.

Cum proceda individul

Hoțul a folosit acest timp de înșelăciune cu o femeie care a scos o sumă de bani de la un bancomat. În holul băncii aceasta a fost rugată să schimbe 1.000 de lei din bancnote de 200 de lei. Inițial, femeia nu a vrut să schimbe banii, dar bărbatul a insistat, iar într-un final aceasta a acceptat, dându-i 1.000 de lei în bancnote de 100 de lei.

CITEȘTE ȘI: UN BĂNĂȚEAN A PUS LA CALE O SCHEMĂ PRIN CARE A ÎNȘELAT 250 DE PERSOANE. A OBȚINUT ZECI DE MII DE EURO ÎNAINTE SĂ FIE PRINS

După ce a primit cei 1.000 de lei în bancnote de 100 de lei și i-a dat femeii suma de 1.000 de lei în bancnote de 200 de lei, escrocul a spus că ar vrea să îi dea, de fapt, bancnote de 50 de lei. Femeia a spus că nu are și i-a restituit bancnotele de 200 de lei, primind în schimb bancnotele sale de 100 de lei.

Bărbatul s-a făcut rapid nevăzut, însă femeia și-a dat seama târziu că a fost înșelată. Escrocul i-a restituit doar 200 în loc de 800 de lei.

„După ce am numărat banii am constatat că îmi lipsesc 800 de lei, condiție în care am sunat la poliţie şi am depus plângere”, a mărturisit femeia.

Oamenii legii trag un semnal de alarmă

Pentru a nu deveni victime ale unei astfel de infracțiuni, poliţiştii recomandă să faceți acest tip de schimb valutar doar în unităţilor autorizate, să consultaţi cu atenţie cursul afişat, să verificaţi cu atenţie suma primită la schimb şi să solicitaţi chitanţă pentru efectuarea operaţiunii.

În cazul în care vă confruntaţi cu astfel de situaţii, poliţiştii vă sfătuiesc să reţineţi cât mai multe amănunte referitoare la persoanele care vă abordează (vârsta aproximativă, detalii legate de fizionomie, vestimentaţie, etc.), tipul, marca şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport cu care circulă.