Ex-atacantul „Generației de Aur” Ionel Ganea nu se dezminte. Monica Maria, actuala parteneră a fostului fotbalist al echipei naționale, a cerut ordin de protecție în scopul prevenirii și combaterii violenței în familie. În 2017, femeia cu care ex-“tricolorul” a fost căsătorit timp de 24 de ani a procedat identic. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate toate detaliile.

În august 2020, Ionel Ganea divorța de Dana Iaru, femeia alături de care are doi copii, iar în octombrie ajungea, din nou, la Starea Civilă. S-a căsătorit cu Monica Maria, o brunetă în vârstă de 36 de ani, de profesie medic stomatolog, cu care fostul fotbalist se afișa deja înainte ca separarea de soție să devină oficială.

Ionel Ganea pare, din păcate, că nu și-a găsit liniștea alături de Monica, bruneta cu 11 ani mai tânără decât el. Fostul fotbalist ar avea din nou probleme în căsnicie. Actuala parteneră ar fi trecut prin momente de coșmar, aceleași care au împins-o pe Dana Iaru să-l părăsească. Potrivit unor surse, Monica Maria a cerut, la rândul ei, ordin de protecție față de soț, la Judecătoria Făgăraș.

Decizia magistraților

Solicitarea a fost înregistrată în aprilie. În ultimul moment, Ionel Ganea ar fi reușit, însă, să o înduplece pe Monica Maria să renunțe la cerere.

“Ia act de renunţarea reclamantei Ganea Monica-Maria, la judecata cererii de chemare în judecată privind emiterea Ordinului de protecţie, în baza art. 23 din Legea nr. 217/2003, republicată, împotriva pârâtului Ganea Ioan Viorel”, au anunțat magistrații, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO. (VEZI ȘI: CUM SE ÎMPART CELE TREI VILE ÎNTRE IONEL GANEA ȘI SOȚIA LUI. „A VENIT ÎN CURTE LA NOI, LA GRĂTAR! CE SOLUȚIE PUTEA SĂ DEA?”)

Acum rămâne de văzut cât va dura pacea dintre părți. Pentru că este cunoscut că Ionel Ganea a funcționat, în trecut, ca o “bombă cu ceas”, ieșirile sale fiind adesea intempestive.

În 2017, și Dana, fosta soție, a cerut ordin de protecție

Procesul de divorț dintre Dana Iaru și Ionel Ganea nu a fost deloc unul rapid. Cei doi au trecut prin mai multe termene, iar finalul s-a produs abia în luna august 2020. Pe lângă desfacerea actului de căsătorie, judecătorii l-au obligat pe ex-fotbalist să-i plătească fostei partenere o rentă viageră în valoare de 5.000 de lei.

“Despre motivele de divorț nu are rost să vorbesc, având în vedere că toată lumea îl cunoaște. Cert este că din august 2018 am intrat din nou în conflict. Șanse de împăcare nu mai sunt! Au fost, dar nu a știut să profite de ele. Atât divorțul, cât și partajul vor fi foarte grele, că doar este vorba despre o persoană cu influență. Am cerut inclusiv ordin de protecție în 2017, dar fără rezultat, pe motiv că nu sunt suficiente probe la dosar. Dar ordin de protecție nu cere nimeni aiurea! Că doar nu am cerut că m-a invitat la o cafea…”, ne-a declarat Dana Ganea în martie 2019. (NU RATA: SOȚIA L-A FĂCUT PRAF LA DIVORȚ PE CELEBRUL FOTBALIST DIN ”GENERAȚIA DE AUR”: ”EL A PUS UN CAPAC DE PIATRĂ PE INIMA ȘI SUFLETUL MEU!”)

Cine este Ionel Ganea

Cu 45 de meciuri şi 19 goluri pentru reprezentativa României, Ionel Ganea a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți. În CV-ul său găsim echipe precum Universitatea Craiova, Rapid, VfB Stuttgart, Wolverhampton și Dinamo. În prezent este antrenor, fără angajament. Ultima echipă pe care a pregătit-o a fost ACS Poli Timișoara, din Liga a II-a. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul “Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate.