NU E BANC! Câți lei a plătit un român pentru un suc, la Castelul Cantacuzino din Bușteni

Prețurile din stațiunile de pe litoralul românesc au fost intens discutate și criticate vara aceasta, cea din top fiind Mamaia. Ei bine, un român a arătat că lucrurile sunt la fel și atunci când vine vorba de stațiunile montane. Cât a putut să plătească pentru un suc? Află în rândurile de mai jos!

Numărul românilor care optează pentru vacanțe peste granițe în detrimentul locațiilor din România este în continuă creștere. Prețurile mari îi fac pe oameni să fugă în locații care fie sunt mai ieftine, fie sunt tot scumpe, dar măcar experiența oferită de împrejurimi este una mai plăcută.

Câți lei a plătit un român pentru un suc

În ceea ce îi privește pe românii care încă preferă să își petreacă vacanțele pe meleaguri românești, una dintre destinațiile favorite de aceștia este Valea Prahovei. Stațiunile de pe Valea Prahovei oferă niște peisaje inedite, iar românii sunt atrași de acest aspect.

Ei bine, după ce văd prețurile, oamenii se încep să se întrebe dacă au ales bine sau nu unde să își petreacă vacanța. Printre aceștia se numără și un turist care a ales să viziteze Castelul Cantacuzino din Bușteni.

În incinta acestuia se află un restaurant exclusivist unde poți servi masa și privi munții Bucegi în același timp. Iar prețurile sunt la fel de exclusiviste.

Românul a făcut o postare pe Facebook în care a atașat bonul și și-a exprimat nemulțumirea legată de prețul pentru o sticlă de suc. Bărbatul a făcut și o aluzie la prețurile din Mamaia și a ”luat apărarea” stațiunii de la mare.

„Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia. La Castel Cantacuzino (Bușteni) un suc de 250ml costă 22 de lei. Bine, bonul fiscal l-am obținut după niște insistențe. Mai întâi mi-au dat o hârtie fără valoare fiscală, intitulată prenotă. Hai cu pachetele! 3, 4, 5, 6…”, a spus bărbatul în postarea de pe Facebook.

