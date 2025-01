Nu e o glumă! Cât a plătit Mohamed pentru 2 prăjituri, 2 dobrogene și 2 ceaiuri la brutăria artizanală deținută de Dragoș Bucur și Dana Nălbaru

Curg recenziile negative la adresa afacerii pe care o dețin Dana Nălbaru și Dragoș Bucur! Clienții s-au plâns că produsele nu sunt de calitate. Mai mult decât atât, potrivit oamenilor care le-au călcat pragul, prețurile sunt și ele uriașe. Află, în articol, cât a plătit un bărbat pentru două dobrogene, două ceaiuri reci și două prăjituri la patiseria fostei soliste HI-Q.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur dețin o patiserie cu produse artizanale, unde comercializează pâine, checuri, prăjituri, plăcinte, dar și multe alte dulciuri. Afacerea celor doi se află în zona Otopeni din Capitală. În urmă cu ceva timp, cântăreața a anunțat că ea și soțul ei nu se mai pot ocupa așa cum trebuie de brutăria din București pentru că s-au mutat la țară, însă au lăsat-o pe mâini bune.

„Pentru că ne-am mutat în Argeș, timpul pe care îl dedicăm afacerii din Otopeni s-a redus drastic, așa că am predat cârma generației tinere. Azi am făcut o vizită în locație și am fost încântați de îmbunătățirile aduse, aerul nou se simte. Alt vibe! Îmi place mult.”, a scris Dana Nălbaru, în urmă cu ceva timp, pe Instagram.