Nu e o glumă! Ce-a putut să facă un bărbat din Cluj, ca să-și surprindă iubita de Valentine’s Day

Cu ocazia zilei de Valentine`s Day, un tânăr din Cluj Napoca a fost pus pe fapte mari. Vrând să își impresioneze iubita, acesta a scos din buzunar o mică avere pe mai multe aranjamente de flori. Câți bani l-a costat să își exprime iubire? Nici mai mult, nici mai puțin de 37.000 de lei.

Valentine`s Day – sau sărbătoare iubirii, este celebrată anual pe data de 14 februarie. Este una dintre sărbătorile care îi pune pe români la cheltuială, dar și momentul din an în care cuplurile au încă un motiv pentru a-și declara iubirea. Fie că este vorba despre cadourile clasice (flori, bijuterii, bomboane de ciocolată, cină romantică etc), sau – pentru cei pretențioși – vacanțe, mașini, accesorii luxoase etc, atât bărbații, cât și femeile sunt dispuși să cheltuie sume importante de bani pentru persoana iubită.

Un tânăr din Cluj i-a cumpărat iubitei flori de 37.000 de lei

Este și cazul unui tânăr din Cluj Napoca. Acesta și-a pus în gând să își lase iubita fără cuvinte, așa că a venit cu ideea să îi cumpere atât de multe flori încât să umple o cameră întreagă cu ele. Bărbatul a cumpărat mai multe aranjamente și buchete de flori în valoare de 37.000 de lei. Florile au fost distribuite în 5 aranjamente a câte 500 de trandafiri și buchete a câte 1001 trandafiri.

Cadourile pe care NU trebuie să le oferi de Valentine`s Day

Chiar dacă se spune că în spatele unui cadou intenția este cea care contează, există și cazuri în care poți să greșești cu darurile alese, iar printre acestea se numără:

Produse de fitness sau slăbit: Acestea pot fi văzute ca o critică legată de aspectul fizic.

Parfumuri sau cosmetice: Nu cumpăra astfel de produse dacă nu știi clar ce îi place partenerului tău.

Animale de companie: Chiar dacă sunt drăgălașe, animalele au nevoie de multă responsabilitate, așa că trebuie să fie o alegere proprie.

Felicitări și mesaje standardizate: Mai bine încerci să scrii un mesaj din suflet.

Daruri extravagante: Un cadou prea scump nu este potrivit pentru un astfel de moment.

Bani sau vouchere: Acestea pot părea lipsite de implicare emoțională.

