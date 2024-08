Nu este o eroare! Câți lei primește pensie un nevăzător din Vaslui, după recalcularea de la 1 septembrie 2024

Scandalul pensiilor este departe de a se termina, chiar dacă ne mai despart doar câteva zile de data oficială la care pensionarii urmează să primească bani în plus! Persoanele nevăzătoare sunt cele mai afectate de noua formulă de calcul a pensiilor. Iată câți lei primește pensie un nevăzător din Vaslui, după recalcularea de la 1 septembrie 2024!

Jurnaliștii scot la iveală zilnic noi cazuri în care persoanele cu dizabilități, care iau pensie pe caz de boală, au ajuns să aibă, cel puțin pe hârtie, mai puțini bani după recalculare. Și reprezentanții Guvernului au scos în evidență astfel de situații.

Persoanele nevăzătoare sunt cele mai afectate de noua modalitate de calcul a pensiilor. Acestea au primit decizii cu pensii reduse cu 60%-80% față de cele actuale. De exemplu, un nevăzător din Vaslui, cu 11 ani și șase luni vechime în muncă, a acumulat 8,63252 puncte. Pensia lui, în prezent de 1755 de lei, scade conform noii legi la 700 de lei, sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, care este de 1.281 de lei. În viitor, toate indexările, inclusiv cele pentru inflație, se vor aplica la pensia redusă de 700 de lei, până când aceasta va atinge nivelul pensiei actuale de 1755 de lei. Prin urmare, pensia acestui vasluian va rămâne înghețată pentru mulți ani.

Asociația Nevăzătorilor din România a anunțat printr-un comunicat de presă că noua lege a pensiilor, 360/2023, care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2024, va provoca prejudicii semnificative persoanelor cu dizabilități vizuale.

“Concret, noile decizii de pensie pe care nevăzătorii le primesc au valori cu 60% – 80% mai mici decât pensiile aflate în plată, fapt revoltător și inacceptabil. Atât conform vechiului act normativ în materie, Legea 263/2010, cât și legii ce urmează să intre în vigoare, 360/2023, pentru a se putea pensiona, nevăzătorii trebuie să lucreze un număr de ani echivalent cu o treime din stagiul de cotizare. Diferența vine din faptul că în trecut această treime era cuprinsă în formula de calcul drept stagiu complet, în vreme ce acum ea este în mod greșit socotită strict în baza contribuțiilor plătite. Așadar, cu toate că și Legea 360/2023 recunoaște ca excepție situația persoanelor cu deficiență vizuală gravă, ea nu ține cont de această particularitate în formula de calcul. Aplicarea mecanică a principiului contributivității are pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități vizuale consecințe foarte grave, chiar dramatice”, au precizat reprezentanții Asociației Nevăzătorilor din România.

Mai exact, noile decizii de recalculare potrivit Legii 360/2023 diminuează pensiile nevăzătorilor 60% – 80%.

“Este adevărat că pensia în plată nu se modifică, însă în viitor ea nu se va putea indexa pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât puterea de cumpărare a oamenilor va scădea treptat. Precizăm că toți nevăzătorii pensionați la limită de vârstă sunt puternic afectați de noua formulă de calcul, indiferent de domeniul în care au lucrat, fapt ce aduce atingere pe termen lung atât statutului lor social, cât și dreptului la o viața demnă. Chiar mai gravă este situația persoanelor cu deficiență vizuală care se vor pensiona după data intrării în vigoare a acestui act normativ. Aceasta întrucât vor avea pensii semnificativ mai mici față de cele care s-ar pensiona acum, folosind prevederile legii în vigoare, în condiții identice de salarizare și de stagiu de cotizare. Or, o asemenea situație generează în mod firesc o nemulțumire foarte puternică în rândul celor ce sunt încadrați în muncă. Totodată, punerea în practică a formulei de calcul va conduce, inevitabil, la pensionarea până la 1 septembrie a tuturor angajaților deficienți de vedere care îndeplinesc condițiile, iar acest fapt va însemna scăderea dramatică a gradului de ocupare, și așa foarte redus, din cauza absenței locurilo r de muncă adaptate. Astfel, nici integrarea socială, care se realizează pe deplin numai prin muncă, nici egalitatea de șanse, principiu ordonator al societății noastre, nu mai au vreo relevanță, în pofida angajamentelor internaționale semnate de România, inclusiv Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010”, a mai precizat Asociația Nevăzătorilor din România.

Totodată, Asociația Nevăzătorilor din România susține un lucru cert:adaptarea formulei de calcul a pensiilor constituie nu doar o posibilitate, ci o necesitate imediată pentru persoanele cu deficit de vedere.

“Numai astfel s-ar putea compensa, fie și parțial, inechitățile semnalate și s-ar întări sprijinul social acordat persoanelor cu dizabilități vizuale din partea statului și a societății în ansamblu, consolidând coeziunea socială. În acest sens, solicităm factorilor de decizie următoarele: creșterea de la 0,5 puncte la un punct pentru fiecare an lucrat a bonificației acordate persoanelor cu handicap grav; creșterea de la 0,25 puncte la 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat a bonificației acordate persoanelor cu handicap accentuat; acordarea bonificației pe toată perioada lucrată până la pensionare, nu doar după 1 septembrie 2024. Subliniem că aceste modificări nu presupun absolut nici un efort bugetar în acest an, întrucât nu înseamnă creșterea pensiilor aflate în plată. Pentru adoptarea lor, este nevoie doar de înțelegerea specificului unei categorii vulnerabile și, mai cu seamă, de voință politică”, se menționează într-un comunicat al Asociației Nevăzătorilor din România.