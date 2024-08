Surpriză uriaşă pentru pensionarii cu venituri sub 3000 de lei. Ce se întâmplă cu pensiile lor, de la 1 octombrie 2024

Vești bune pentru pensionari! În contextul controversat al recalculării pensiilor, Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat o măsură care va aduce un beneficiu pentru pensionarii cu venituri mai mici. Iată ce a transmis aceasta!

De la 1 octombrie 2024, plafonul de impozitare a pensiilor va crește de la 2.000 de lei la 3.000 de lei, oferind astfel un „cadou” celor care primesc sub 3.000 de lei pe lună. Această măsură vine în urma discuțiilor deschise de premierul Marcel Ciolacu la adoptarea noii legi a pensiilor, acesta menționând inițial că pragul de impozitare va fi ajustat începând din septembrie, odată cu recalcularea pensiilor.

Începând cu luna septembrie, pensiile au fost recalibrate, iar aproximativ trei milioane de pensionari ar trebui să primească sume mai mari. Cu toate acestea, în loc de bucurie, recalcularea a generat confuzie și nemulțumiri în rândul vârstnicilor. Mulți dintre ei au descoperit erori în noile calcule sau nu au primit niciun ban în plus. Deși Guvernul a promis majorări, mulți pensionari continuă să se confrunte cu dificultăți financiare, veniturile lor fiind de puțin peste 1.000 de lei pe lună, o sumă insuficientă pentru a acoperi costurile vieții.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată”, a spus ieri, 26 august, ministrul Muncii, la Realitatea TV.